5 tips voor een slimme badkamer: zorgeloos genieten

Is je huis al slim, maar je badkamer nog niet? Dat is jammer, want er zijn genoeg producten waarmee je het leven onder en rond de douche nog leuker maakt. We geven je 5 tips voor een slimme badkamer.

Met deze tips maak je je badkamer slim

De badkamer is een plek waar je niet alleen komt om je te wassen, maar ook om te ontspannen. De uitgelezen kamer dus om gebruik te maken van slimme producten die je werk uit handen nemen. We zetten 5 tips voor een slimme badkamer op een rij.

1. Speaker

Lekker van een muziekje genieten terwijl je onder de warme straal staat is natuurlijk heerlijk. Of wat dacht je van een podcast terwijl je in bad ligt? Maar slimme speakers moeten in een vochtige ruimte natuurlijk wél waterbestendig zijn.

Badkamerspeakers zijn er in vele soorten en maten. Als je je badkamer gaat verbouwen kun je kiezen voor luidsprekers die je laat verdwijnen in de muur of het plafond. Een eenvoudigere (en goedkopere) oplossing is het kopen van een bluetooth-speaker.

De JBL Clip 3 bijvoorbeeld is een zeer betaalbaar en handig speakertje dat je door het haakje eenvoudig ophangt. Het geluid is voor zo’n klein apparaat verbazingwekkend goed. Bovendien kun je de Clip 3 ook makkelijk meenemen als je bijvoorbeeld gaat kamperen.

Wil je iets meer power? Kies dan voor de JBL Charge 4. Deze grote speaker levert een enorm volume en gaat tot wel 20 uur mee op de ingebouwde batterij. Je kunt hem ook gebruiken als powerbank om andere apparaten mee op te laden.

2. Spiegel

Of een spiegel slim kan zijn? Jazeker wel. Eenvoudige modellen laten je de verlichting rond de lijst aanpassen of dimmen met een app, zodat je altijd in het gewenste licht staat.

Wil je een écht slimme spiegel aan de muur? Dan kun je terecht bij het bedrijf Hammer Tech. In hun smart mirror zie je niet alleen je eigen reflectie, maar ook het laatste nieuws, je agenda, het weer en actuele verkeersinformatie. Via een webbrowser kun je de spiegel op afstand instellen, dimmen of uitschakelen.

3. Vochtsensor

Niets zo vervelend als een lekkage in de badkamer. Gelukkig kan technologie het leven niet alleen leuker, maar ook veiliger maken. Met een slimme vochtsensor merk je het razendsnel als er ergens een lek is.

De Fibaro Flood Sensor Z-Wave Plus plaats je op een plek waar lekkage kan ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de waterleiding onder je badkuip. Als de sensor vocht of grote temperatuurschommelingen waarneemt, krijg je een pushbericht op je smartphone. Je kunt dus direct actie ondernemen.

De sensor werkt zowel op netstroom als op batterijen. Je hebt wel een Z-Wave controller nodig om hem te kunnen gebruiken.

4. Wasmachine

In een lijstje met tips voor een slimme badkamer mag de wasmachine natuurlijk niet ontbreken. Veel moderne modellen hebben allerlei handige functies aan boord die het wassen een stuk makkelijker maken.

Een wifi-verbinding is daarbij noodzakelijk. Zo kun je de machine op afstand aanzetten of een wasje inplannen. Dat is handig als je laat thuis bent en niet wilt dat je kleding te lang in de trommel blijft zitten. Vaak kun je kiezen voor verschillende programma’s en krijg je een melding als de was klaar is.

Met de AEG L7FENQ96 ProSteam AutoDose hoef je je daarnaast niet meer druk te maken om de dosering van wasmiddel. Deze machine doet dat namelijk automatisch, waardoor je nooit te veel of te weinig gebruikt. Ook kun je tussentijds was toevoegen als je plotseling nog een sok tegenkomt onder je bed.

5. Tandenborstel

De elektrische tandenborstel is niet meer weg te denken uit onze badkamers. Het poetst nu eenmaal een stuk gemakkelijker. Met een slimme variant als de Philips Sonicare DiamondClean 9000 lijkt er zelfs een tandarts naast te staan. Via de Sonicare-app krijg je namelijk direct feedback op jouw poetsgedrag. Druk je te hard of te zacht? Ga je te snel of juist te langzaam? De app vertelt het je direct. Ook als je per ongeluk een tand of kies overslaat, ontvang je daarvan een melding.

Je hoeft je met de Philips Sonicare DiamondClean 9000 bovendien nooit meer af te vragen of het tijd is om het opzetstuk te vervangen. Via Brush Sync krijg je namelijk automatisch een seintje als de borstel versleten is.

Slim wonen

De hele maand oktober staat Android Planet in het thema van slimmer wonen. We bespreken bijvoorbeeld de Nest Audio, de opvolger van de razend populaire Google Home-speaker. Maar, technologie is veel breder dan dat. Sterker nog, je kunt tegenwoordig zelfs slimme verlichting bij de Hema aanschaffen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de slimme, nieuwe Nest-thermostaat van Google.

Dit maandthema wordt gesponsord door tink. Tink heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van Android Planet publiceert.