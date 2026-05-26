Bijna niemand gebruikt deze slimme Samsung-functie

Deze handige automatiseringsfunctie zorgt ervoor dat je batterij langer meegaat en je niet onnodig mobiele data verbruikt. We laten zien hoe je hem instelt!

Standen en routines

Soms zijn er van die verborgen features in je smartphone die eigenlijk een volwaardige functie hadden moeten zijn. Je kan bijvoorbeeld heel makkelijk je Samsung-telefoon slimmer laten werken met een handige routine. Die laat je telefoon ontgrendeld en schakelt je mobiele data uit op het moment dat je thuiskomt.

Dit spaart je batterij en je hoeft niet telkens je pincode of veeggebaar in te voeren als je iets op je smartphone wil doen. De functie zit verstopt in de app Standen en routines en gebruikt je wifi thuis als trigger.

Zo werkt het

Op het moment dat je thuiskomt, weet jouw smartphone dit. Meestal maakt hij dan automatisch verbinding met je thuisnetwerk. Dit is een cruciaal startpunt om deze functie te laten werken. Je zou voor deze automatisering ook je gps-locatie kunnen gebruiken, maar je wifi werkt vaak nauwkeuriger.

Met de app Standen en routines kan je jouw telefoon geautomatiseerde opdrachten laten uitvoeren via het principe: als dit gebeurt, dan moet je dit doen. In dit geval geef je jouw Samsung de opdracht om je scherm altijd ontgrendeld te laten en je mobiele data uit te schakelen.

Als je thuis bent, hoeft jouw smartphone natuurlijk niet vergrendeld te zijn. Dat is wel zo handig als je even snel een app wil openen als je op de bank zit. Tegelijkertijd schakelt de smartphone dus mobiele data uit. Dat klinkt misschien als een kleine aanpassing, maar het kan ongemerkt batterij besparen omdat je toestel niet constant tussen wifi- en mobiele verbindingen hoeft te schakelen.

Als je van huis gaat, dan draait je smartphone automatisch alles terug, omdat hij geen verbinding meer heeft met je thuisnetwerk. Mobiele data gaat weer aan en ook de normale schermbeveiliging wordt direct opnieuw ingeschakeld.

Zo stel je de Samsung-routine in

Het instellen duurt hooguit een paar minuten:

Open de Instellingen-app en ga naar ‘Standen en routines’; Tik onderin op ‘Routines’ en druk op het plusje; Kies bij ‘Als’ voor wifi-netwerk en selecteer je thuisnetwerk; Kies bij ‘Dan’ voor ‘Toestel ontgrendeld houden’ Voeg via ‘Verbindingen’ ook mobiele gegevens → uit toe; Geef de routine eventueel een naam.

Veiligheidscheck na 4 uur

Helemaal onbeveiligd wordt je smartphone overigens niet. Na ongeveer vier uur vraagt je Samsung alsnog eenmalig om je pincode. Daarmee controleert het systeem of jij nog steeds in de buurt bent van je telefoon.

Daarna werkt de routine weer automatisch verder en doet je Samsung precies wat je wil: slimmer omgaan met je batterij en net wat gebruiksvriendelijker zijn wanneer je gewoon thuis bent.

