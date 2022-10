Tip: zo maak je een domme speaker slim met je oude smartphone

Heb jij een goede, maar ‘domme’ geluidsinstallatie? Dan is deze tip wat voor jou. Samen met je oude smartphone kun je deze namelijk slim maken. Zo stream je gemakkelijk muziek via wifi op je oude speaker.

Stream muziek via wifi met je oude smartphone

Muziek afspelen kan op allerlei manieren. Het kan op de speakers van je smartphone zelf, via bluetooth op je oordopjes, headset of box en met slimme speakers doe je het zelfs via wifi. Dat laatste heeft niet iedereen en daarom hebben we een handige en duurzame tip voor je.

Heb je namelijk een oude smartphone die je niet meer gebruikt, dan kun je deze gebruiken om je ‘domme’ speakers slim te maken. Handig voor de portemonnee en het milieu. In dit artikel leggen we je uit hoe je dat doet, wat je nodig hebt en wat de voor- en nadelen zijn.

Van domme naar slimme speaker: dit heb je nodig

Om dit plan te laten lukken heb je een aantal dingen nodig. Allereerst twee smartphones: je eigen en oude of reserve (het liefst nog met hoofdtelefoonaansluiting). Daarnaast heb je een wifi verbinding nodig op beide toestellen en een speaker met een line-in poort.

Dan een aux-kabel om het oude toestel aan te sluiten en tot slot een account bij een streamingdienst waarmee je kunt verbinden met andere smartphones. Wij gebruiken daarvoor Spotify.

We gaan je oude smartphone namelijk hergebruiken als slimme ontvanger. Doordat deze verbonden is met wifi, is ‘ie te besturen vanaf een andere telefoon met hetzelfde Spotify-account. Zo kun je dus muziek afspelen op een ander toestel, zonder dit apparaat te hoeven aanraken.

Zo sluit je de boel aan

Zorg dat beide smartphones zijn opgeladen, verbonden met wifi en ingelogd op hetzelfde Spotify-account. Daarna sluit je oude smartphone met de aux-kabel aan op de line-in poort van je speaker naar keuze. Heeft jouw oude toestel geen hoofdtelefoonaansluiting, gebruik dan een adapter. Mocht je zeker willen zijn dat je oude smartphone niet leeg gaat, leg deze dan aan de oplader.

En dan zijn we klaar alweer klaar voor gebruik. Wanneer je de Spotify-app opent op beide smartphones, zul je zien dat de andere nu ook als optie zien in het ‘Verbind met een apparaat’-menu. Dit menu vind je naast de afspeelbalk.

Als je tijdens het afspelen van je favoriete nummer op je eigen smartphone, de oude telefoon selecteert, wordt de muziek daar verder afgespeeld. Als alles correct is aangesloten, hoor je de muziek nu uit je speaker komen.

Waarom dit beter is dan bluetooth

Je hebt nu alles aangesloten en je muziek streamt netjes, maar waarvoor is dit nou handig? Heb je een oudere speaker die geen bluetooth heeft, dan is dit een handige manier om toch draadloos muziek af te kunnen spelen.

Daarnaast is het bereik waarschijnlijk groter. Bluetooth kan namelijk maar tot een bepaalde afstand signaal behouden, want je telefoon moet verbonden blijven. Wifi daarentegen werkt waarschijnlijk door je hele huis. En zo niet, dan kun je ook mobiele gegevens gebruiken op je smartphone.

Ook is deze manier van streamen een stuk duurzamer dan het aanschaffen van een nieuwe slimme speaker. Je hergebruikt namelijk twee ‘oude’ producten. Dat is niet alleen beter tegen onnodig elektrisch afval, maar ook nog eens goed voor de portemonnee.

Volumeregeling is niet even makkelijk

Ondanks dat je met deze tip gemakkelijk nummers streamt en voor- of achteruit spoelt, is er één ding niet zo simpel. Je kunt namelijk niet het volume van een andere smartphone aanpassen. Daarom is het belangrijk om je volume vooraf al ingesteld te hebben. Verder is het genieten geblazen.

En daar heb je het: muziek streamen via wifi met je oude smartphone. Ga jij dit proberen of heb je ook een handigheidje? Laat het ons weten in de reacties.

Android Planet staat vol met slimme tips en tricks voor Android-gebruikers, waaronder een aantal handige streaming-tips. Een tijdje geleden legden we je bijvoorbeeld uit hoe je je bluetooth-speaker slim kan maken voor zo’n 30 euro. Benieuwd naar meer? Bekijk dan onze tippagina en houd onze website in de gaten.