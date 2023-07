Zo gebruik je je slimme speakers op vakantie (of ergens anders)

Feestje voor de boeg, waarbij je wat slimme speakers aan elkaar wil koppelen of ga je op vakantie en wil je daar even genieten van de beste beats? Kwestie van je slimme Google-speakers loskoppelen en meenemen naar de nieuwe stek.

Slimme speakers andere locatie

Heb je meerdere slimme speakers in huis, dan kun je ze koppelen om zo een heuse speakergroep te vormen. Zo kun je direct genieten van een podcast, concert of Spotify-afspeellijst op meerdere speakers tegelijk. Heb je een feestje bij een vriend(in) of kennis, dan kun je de hele set natuurlijk meenemen en instellen. Vervolgens kom je weer thuis en dan kun je de hele riedel weer installeren, maar dat is helemaal niet nodig.

Ook als je bijvoorbeeld naar een camping (met stroom en wifi) gaat of een paar daagjes in een hotel vertoeft kan het handig zijn om je speakers in te pakken. Wil je jouw slimme Google-speakers ook op een andere locatie dan normaal gebruiken, sluit ze dan aan op het stroomnet en pak je telefoon erbij.

Open de Google Home-app op je smartphone; Tik op ‘instellingen’ en tik rechtsonder op ‘toevoegen’; Kies daar voor ‘Huis toevoegen’; Voer de gevraagde gegevens in zoals naam en adresgegevens.

Vervolgens kun je al je slimme speakers gebruiken zoals je ook in je normale ‘thuis’ hebt gedaan, al dan niet door ze natuurlijk ook aan het juiste wifi-netwerk te koppelen. Zo kun je je meegenomen apparaten snel en makkelijk op een andere locatie gebruiken zonder van alles in te hoeven stellen.

Ga je weer op weg naar huis, dan wissel je in de Google Home-app even van huishouden of je kunt het aangemaakte huishouden helemaal wissen. Voor dat laatste open je het tabblad ‘favorieten’ in de Google Home-app en je kiest linksboven het huishouden dat je wil verwijderen.

Vervolgens ga je rechtsonder naar het tabblad ‘Instellingen’ en je scrolt helemaal naar beneden. Tik op ‘Dit huis verwijderen’ en bevestig je keuze door op de blauwe knop ‘Huis verwijderen’ te drukken.

Dank voor de tip Katty