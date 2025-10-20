Hoe bespaar je energiekosten met een slimme stekker?

Een slimme stekker is een snuggere investering, want je kunt er heel gemakkelijk energiekosten mee besparen. Maar hoe dan precies? We leggen het je uit.

Zo kun je met een slimme stekker kosten besparen

Je hebt vast weleens van slimme stekkers gehoord. Je plaatst ze direct in het stopcontact, waar je vervolgens één van je apparaten op aansluit. Denk aan een verwarming of oven. Zo heb je meer controle over je stroomverbruik en kun je op allerlei manieren geld en dus energie besparen. Het gaat vaak om tientallen euro’s per jaar. We lopen de belangrijkste scenario’s met je langs.

1. Zet je apparaten echt (en op afstand) uit

Als je je televisie uitzet met de afstandsbediening, schakel je hem niet vollédig uit. Het apparaat gaat in de standby-modus en blijft stroom verbruiken. Elke keer de stekker eruit trekken is natuurlijk niet handig, zeker niet als je daarvoor achter het apparaat moet kruipen.

Met een slimme stekker is het allemaal veel eenvoudiger. In de bijbehorende app kun je de stekker, en dus ook het aangesloten apparaat, écht uitschakelen. Dat kan overal ter wereld. Zo voorkom je dat de energierekening onnodig oploopt door sluipverbruik. Ook de stekker zelfs gebruikt overigens een beetje stroom door verbinding te maken met internet, maar die hoeveelheid is te verwaarlozen.

2. Stel een tijdschema in

Heb je geen zin om elke keer handmatig je apparaten uit te schakelen? Met een slimme stekker kun je ook tijdschema’s instellen waarmee ze op vaste tijdstippen aan- en uitgaan. Dat is vooral handig voor elektronica die je ’s nachts nooit nodig hebt. Denk aan je router of lampen.

Ook de televisie is weer een goede kandidaat. Val je weleens op de bank in slaap en blijft Netflix dan nog uren doorspelen? Een slimme stekker zorgt ervoor dat een tv zichzelf om bijvoorbeeld 23.00 uur automatisch uitschakelt. Slimme luchtreinigers die ’s nachts voor schone zuurstof zorgen laat je uiteraard wel gewoon doorwerken.

Veel energieleveranciers hanteren een dynamisch prijsbeleid. Dan is stroom op rustige tijdstippen goedkoper dan wanneer iedereen in de weer is. Het kan lonen om bijvoorbeeld de vaatwasser ’s nachts te laten draaien. Zo bespaar je niet alleen geld, maar ontlast je ook het stroomnetwerk. En je servies is ’s ochtends als je opstaat net zo schoon.

3. Meet je energieverbruik

Iets duurdere slimme stekkers hebben vaak nog een ander handig trucje waarmee je geld kunt besparen. Ze laten zien hoeveel energie een bepaald apparaat gebruikt. Soms zie je dat zelfs ‘live’. Zo ontdek je heel gemakkelijk wat de grootste energieslurpers in huis zijn. Daar kun je vervolgens je gewoonten op aanpassen. En als bijvoorbeeld je oude koelkast de kWh’s er wel érg snel doorheen blijkt te jagen, is het misschien tijd voor een nieuwe.

Welke slimme stekker moet je hebben?

Goed, je wil één of meerdere slimme stekkers aanschaffen. Maar welke moet je dan kopen? En wat ben je daar zo’n beetje aan kwijt? We hebben een overzicht gemaakt met de beste slimme stekkers in verschillende prijsklassen. Daar lees je de voor- en nadelen van de diverse modellen. Zoals gezegd: met de goedkoopste stekkers krijg je vaak geen inzicht in het stroomverbruik van je apparaten. Let daar dus goed op.

