5 tips voor een slimme tuin: mooie planten zonder groene vingers

Is jouw huis al helemaal smart? Dan is het misschien tijd voor de volgende stap. We geven je 5 tips voor jouw slimme tuin.

Lees verder na de advertentie.

Met deze tips komt een slimme tuin onder handbereik

De tuin is een verlengstuk van je huis. Logisch dus dat je ook daar gebruik wilt maken van technologie die je leven makkelijker maakt. Denk aan robotmaaiers, sensoren die bijhouden hoe het met je planten gaat of een volautomatisch sprinklersysteem.

Daarnaast kun je kant-en-klare kasjes kopen, waarmee het verbouwen van groente, fruit en kruiden een eitje wordt. Ook zijn er talloze apps die je helpen om bloemen en planten te identificeren. Dit zijn onze tips voor een slimme tuin.

1. Robotmaaiers

Robotmaaiers zijn er in allerlei soorten en maten. Met een intelligente versie als de Bosch Indego 350 heb je geen omkijken meer naar je gazon. Dit apparaat brengt je tuin automatisch in kaart en ontwikkelt vervolgens het meest efficiënte maaischema.

Terwijl jij in je hangmat ligt, gaat de Bosch Indego 350 aan het werk. Hij kan overweg met hellingen tot 27 graden en grasvlaktes tot 350 vierkante meter. Border Cut zorgt ervoor dat ook de randjes er goed uitzien en met SpotMow maai je zelfs kleine stukjes gras onder je tuinmeubelen.

Is hij klaar? Dan keert de maaier automatisch terug naar zijn basisstation om zich op te laden voor de volgende ronde.

2. Smart sprinklers

Loop jij nog steeds met een tuinslang langs je bloemenperkjes? Dat kan een stuk slimmer. Sprinklersystemen bestaan al heel lang en nemen je veel werk uit handen door je gazon en planten automatisch van water te voorzien. Slimme sprinklersystemen gaan nog een stapje verder.

Met de Hozelock Cloud Controller bijvoorbeeld kun je overal ter wereld je sprinklers aan- en uitzetten. De app waarmee je dat doet is beschikbaar voor zowel Android als iOS. Hij toont je bovendien de actuele weersituatie in jouw tuin, zodat je altijd goed kunt inschatten hoeveel water je planten nodig hebben.

Je sluit de controller aan op je tuinslang en de bijgeleverde hub op je router. Vervolgens hoef je alleen nog maar een verbinding op te zetten tussen deze twee apparaten. Zo eenvoudig kan slim zijn.

3. Smart sensoren

Gewoon in de grond prikken, verbinden met de bijbehorende app en klaar. Smart sensoren zijn een heel handig hulpmiddel om de gezondheid van je planten te checken. De sensor van Gardena bijvoorbeeld houdt niet alleen de bodemvochtigheid bij, maar verzamelt ook informatie over de temperatuur en de lichtsterkte. Op basis daarvan kun je bepalen hoe je je planten moet verzorgen.

Gardena biedt overigens ook een totaalsysteem aan, dat een robotmaaier, sprinklersysteem en sensoren combineert.

4. Smart Gardens

Liever een (moes)tuin in huis? Het bedrijf Click & Grow heeft verschillende Smart Gardens waarin je groente, fruit en kruiden kunt verbouwen. Het zijn kweekbakken met een waterreservoir en ingebouwde lampen, die je gewassen van precies de juist verlichting voorzien. Ook grond en natuurlijk zaadjes worden meegeleverd.

Je hoeft de zaden dus alleen maar te planten en het apparaat doet de rest. Is het water bijna op? Dan begint het lampje op de Smart Garden te knipperen. Via de app krijg je informatie over wat je precies aan het kweken bent. Je kunt in deze slimme tuin onder meer basilicum, tomaten en sla verbouwen. Natuurijk zijn er ook losse zaadjes verkrijgbaar, zodat je je Smart Garden kunt bijvullen. Succes verzekerd.

5. Planten-apps

Niet alle tips voor een slimme tuin kosten veel geld. Loop je regelmatig langs een bloem of plant die je best zou willen hebben, maar weet je niet hoe hij heet? En of hij geschikt is voor jouw plekje onder óf uit de zon? Er zijn verschillende apps die je daarbij kunnen helpen.

Sommigen, zoals LeafSnap, werken automatisch. Neem een foto van de plant in kwestie en LeafSnap zal het kiekje automatisch vergelijken met de talloze planten in zijn database. De app herkent op dit moment 90% van alle bloemen en planten op aarde. Grote kans dat jouw keuze er ook tussen zit.

→ Download LeafSnap in de Play Store (gratis)

Er zijn ook apps die wat ouderwetser werken, door je bijvoorbeeld om verschillende kenmerken van de plant te vragen. Zo kun je zelf uitzoeken wat je precies voor je hebt. Een voorbeeld hiervan is Pl@ntnet,

→ Download Pl@ntnet in de Play Store (gratis)

Andere apps, zoals FlowerChecker+, vertrouwen op de kennis van echte botanici. Je betaalt per correct geïdentificeerde plant of bloem. Deze app is dus vooral geschikt voor wat exotischere soorten, die geautomiseerde apps (nog) niet direct herkennen.

→ Download FlowerChecker+ in de Play Store (gratis)

Slim wonen

De hele maand oktober staat Android Planet in het thema van slimmer wonen. We bespreken bijvoorbeeld de Nest Audio, de opvolger van de razend populaire Google Home-speaker. Maar, technologie is veel breder dan dat. Sterker nog, je kunt tegenwoordig zelfs slimme verlichting bij de Hema aanschaffen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de slimme, nieuwe Nest-thermostaat van Google.

Lees meer uit ons Wonen-maandthema:

Dit maandthema wordt gesponsord door tink. Tink heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van Android Planet publiceert.