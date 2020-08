Er is weinig zo vervelend als een lege smartphonebatterij voor het eind van de dag. Met deze accu tips zorg je dat je jouw toestel kan blijven gebruiken.

Smartphone accu tips om het zo lang mogelijk vol te houden

Terwijl smartphones steeds geavanceerder worden, hebben accu’s moeite om deze ontwikkeling bij te benen. Hoewel de meeste smartphones het in theorie zeker wel een dag volhouden, valt dat in de praktijk toch vaak vies tegen. Zeker als je een grootgebruiker bent. Met onze besparingstips zorg jij dat je nooit zonder stroom zit.

1. Zet de helderheid van het scherm lager

Een van de meest vanzelfsprekende manieren om de accu te besparen, is door de helderheid van je scherm te verlagen. Natuurlijk zorgt Android er automatisch voor dat je onder verschillende lichtomstandigheden de ideale schermhelderheid hebt, maar het kan beter.

Pas je het zelf handmatig aan, door bijvoorbeeld de helderheid telkens iets lager te zetten, dan leert het besturingssysteem sinds Android 9.0 (Pie) daarvan met Adaptive Brightness. Na verloop van tijd zal Android jouw voorkeur tijdens specifieke lichtomstandigheden automatisch instellen.

2. Schakel Batterijbesparing in

Android heeft een handige energiebesparende modus. Zodra de accu onder een bepaald percentage komt, wordt deze modus automatisch ingeschakeld. Batterijbesparing betekent dat apps niet meer op de achtergrond worden vernieuwd en apps je locatie niet kunnen achterhalen als je scherm staat uitgeschakeld. Hierdoor kunnen meldingen wel vertraagd binnenkomen.

Het is mogelijk om deze batterijbesparing handmatig in te schakelen om zo je accu te besparen. Hiervoor veeg je omlaag vanaf de bovenkant van je scherm en tik je op ‘Batterijbesparing’. Een andere manier is om naar ‘Batterij’ in de Instellingen-app te gaan en daar Batterijbesparing aan te zetten.

3. Schakel ‘Aanpasbaar batterijbeheer’ in

Android is tegenwoordig extra slim door behulp van kunstmatige intelligentie. Het besturingssysteem houdt namelijk bij welke apps jij vaak gebruikt en welke niet. Met ‘Aanpasbaar batterijbeheer’ wordt het accugebruik van apps die je toch niet vaak opent beperkt. Meldingen van deze apps kunnen hierdoor wat trager aankomen.

Deze functie schakel je in bij ‘Batterij’ in de Instellingen-app. Tik daar op ‘Aanpasbaar batterijbeheer’ en haal het schakelaartje over. De kans is echter groot dat deze al automatisch aan staat.

4. Schakel de donkere modus van apps in

Veel apps gebruiken een hoop witruimte in hun design. Zeker Google maakt zich daar schuldig aan. Met oled-schermen vraagt al dat wit om meer licht en dat betekent meer stroom. Door de donkere modus van verschillende apps (en in de toekomst Android zelf) in te schakelen, zorg je dat het gebruik van deze apps minder van je accu vraagt. Bonus: het is ook nog eens fijner voor je ogen!

Check onze gids met uitleg hoe je de donkere modus instelt bij allerlei Google-apps. Daarnaast hebben apps als Twitter en Telegram ook eigen versies van de donkere modus.

5. Zet wifi en bluetooth uit wanneer je die niet kan gebruiken

Standaard staan wifi en bluetooth ingeschakeld op je telefoon, zodat je direct verbinding maakt als het nodig is. Wil je deze echter niet gebruiken, dan is het slim om ze uit te schakelen als je wil besparen op je accu. Uitschakelen kan via het snelmenu, door op je scherm van boven naar beneden te swipen en op de icoontjes voor bluetooth en wifi te tikken zodat ze donker worden.

6. Controleer het batterijgebruik van apps

Sommige apps gebruiken verdacht veel stroom. Het is daarom verstandig om te controleren welke apps de grootste verbruikers zijn. Ga daarvoor in de Instellingen-app naar ‘Batterij’. Zodra apps teveel batterijlading gebruiken, krijg je tips om daar wat aan te doen. Zijn hier geen apps te zien, dan gebruiken je apps een normale hoeveelheid stroom.

7. Schakel trillingen uit

Het is reuze handig dat je telefoon trilt zodra je een notificatie krijgt. Toch kan al dat getril de accu onopgemerkt best belasten. Zeker als je de hele dag door berichtjes ontvangt. Daarom is het een idee om naast het geluid ook de trillingen uit te zetten, als je nodig de accu wil ontlasten. Dat doe je in de Instellingen-app bij ‘Geluid’. Bij het kopje vibratie stel je in of je toestel trilt bij oproepen en bijvoorbeeld tijdens het typen.

8. Gebruik lichte versies van apps

Van verschillende apps zijn ook lichtere versies beschikbaar. Deze apps zijn vaak minder mooi en hebben minder functies. Daardoor vragen ze echter ook minder data en zijn ze minder belastend voor je telefoon en de accu. Deze vier lite-apps helpen om je accuverbruik te verminderen.

9. Kies voor minder notificaties

Elke keer als een notificatie krijgt, dan word je telefoon wakker. Daarom is het slim om je notificaties te beperken. Dat kan sinds Android 8.0 (Oreo) met notificatiekanalen. Met deze functie bepaal je waar jij en je telefoon voor gestoord mogen worden. Natuurlijk kun je er ook gewoon voor kiezen om je telefoon op niet storen te zetten.

10. Check je locatievoorzieningen

Een verborgen verbruiker van stroom is apps die kijken waar jij bent via locatievoorzieningen. De makkelijkste manier om dit uit te schakelen, is door in het snelmenu (door van bovenin het scherm naar beneden te swipen) op het icoontje met ‘Locatie’ te tikken.

Je kunt echter ook specifieke apps blokkeren. Daarvoor ga je in de Instellingen-app naar ‘Beveiliging & schermvergrendeling’. Daar vind je bij het kopje Privacy ‘Locatie’. Tik daarop om te zien welke apps recentelijk om je locatie hebben gevraagd. Vervolgen stel je bij ‘Machtigingen op app-niveau’ snel in welke apps mogen meekijken en welke niet.

11. Luister geen muziek via de speaker

Luister je graag naar muziek of een podcast? Dan is het niet slim om deze via de speaker af te spelen. Dat is namelijk zeer belastend voor de accu van je telefoon. Kies er in plaats daarvan voor om een koptelefoon of oordopjes te gebruiken.

12. Installeer updates

Het is altijd slim om updates uit te voeren. Niet alleen updates van Android zelf, maar ook van apps. App-makers voeren namelijk via deze updates optimalisaties uit, waardoor je apps minder stroom vragen. Natuurlijk kan het ook voorkomen dat app-makers nieuwe functies toevoegen die juist extra de accu belasten.

Loopt je accu toch leeg? Dan laad je jouw smartphone weer op via een powerbank.