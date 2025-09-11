Zo bescherm jij jouw smartphone tegen diefstal

Er zijn verschillende manieren om je smartphone te beschermen tegen diefstal. In dit artikel geven we je enkele tips mee.

Smartphone tegen diefstal beschermen

Hoewel je met een smartphone altijd alert moet zijn op phishing, virussen en malware, moet je de gevaren van buitenaf ook niet onderschatten. Je dure toestel kan natuurlijk ook gewoon gestolen worden. In dit artikel geven je tips om dat te voorkomen.

1. Waar is je smartphone?

Smartphones worden meestal gestolen als ze makkelijk te pakken zijn. Dat betekent dat je meer risico loopt als het toestel bijvoorbeeld in een open tas of op een tafeltje ligt, maar ook als je het apparaat in je hand houdt tijdens het wandelen om de route in de gaten te houden.

Wees er dus altijd bewust van waar je smartphone is en of die makkelijk te grijpen is. Zo is het bijvoorbeeld slimmer om de telefoon in de steekzakken van je broek te stoppen, dan dat het toestel uitsteekt bij je kontzak. Het slimste is om het toestel in de binnenzak van je jas te doen.

2. Maak het toestel vast

Een manier om onderweg toch je smartphone te gebruiken zonder het risico te lopen dat die uit je handen wordt gegrist, is door het toestel aan je lichaam vast te maken. Dat doe je bijvoorbeeld met een hoesje aan een koord, maar er ook ook hippere opties. Zo zijn er gadgets waarmee je elk normaal hoesje aan je broek kunt bevestigen met het een terugtrekkend koord.

3. Diefstalbeveiliging instellen

Om de schade te verminderen na een diefstal, is het slim om diefstalbeveiliging in te schakelen. Daarvoor ga je in de instellingen naar Google > Alle services > Persoonlijke en apparaatveiligheid > Diefstalbeveiliging. Schakel je daar diefstalbeveiliging in.

Als je smartphone merkt dat die gestolen is, via sensoren, wifisignalen of de koppeling met slimme apparaten, wordt het scherm automatisch vergrendeld. Het is dan wel belangrijk dat je goede schermvergrendeling hebt ingeschakeld, zoals een pincode.

4. Vind de dief

Wordt je smartphone toch gestolen, dan kun je ‘Zoek mijn telefoon’ gebruiken om achter het toestel aan te gaan. Het goede nieuws is dat deze functie automatisch staat ingeschakeld als je een Google-account hebt toegevoegd aan de smartphone. Om dit te controleren ga je naar de instellingen van je toestel en kies je voor Google > Alle services > Persoonlijke en apparaatveiligheid > Vind mijn apparaat.

Om je smartphone weer terug te vinden moet het toestel wel stroom krijgen (aan staan) en verbonden zijn met mobiele data of wifi. Als de dief via de snelle instellingen de vliegtuigmodus inschakelt kun je dus niets meer. Ga naar deze website om je toestel op te sporen.

5. Noteer je IMEI-nummer

Is je smartphone echt gestolen? Dan is er nog een manier om het toestel terug te krijgen. Elk toestel heeft een uniek nummer: het IMEI-nummer. Als je deze aan de politie doorgeeft bij aangifte van diefstal, dan wordt dit nummer aan je dossier verbonden.

Wordt het toestel dan gevonden, dan weet de politie direct dat het jouw smartphone is. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de telefoon wordt doorverkocht.

We leggen uit hoe je het IMEI-nummer van jouw smartphone terugvindt.