Je hoeft helemaal geen extra apps te installeren om gezonder met je smartphone om te gaan. Gebruik in plaats daarvan deze standaardfuncties van je Android-telefoon.



Smartphone gezonder maken: 6 tips

Een smartphone is natuurlijk heel handig, maar te lang naar het scherm staren is allesbehalve gezond. Er zijn genoeg apps die jou verstandiger met je telefoon laten omgaan, maar dit is lang niet altijd nodig. Ook zonder aanvullende apps zijn er genoeg manieren om je smartphone gezonder te maken.



1. Zet meldingen uit

Apps strijden om jouw aandacht. Een binnengekomen e-mail, reactie op een Instagram-foto of nieuw WhatsApp-bericht: aan notificaties geen gebrek. Iedere keer dat je het geluid van deze notificaties hoort, ben je even afgeleid.

Het is daarom beter om meldingen compleet uit te zetten, of in ieder geval kritisch te zijn op welke apps ze mogen sturen. Ga hiervoor in de instellingen naar ‘Apps en meldingen’ en doorloop de lijst met applicaties. Zodra je op een app tikt, kun je aangeven of deze notificaties mag versturen.

Onder het kopje ‘Meldingen’ kun je bovendien meldingsstipjes uitschakelen. Dit zijn de bolletjes boven een app wanneer er een nieuwe notificatie voor je klaarstaat. Wil je helemaal niet afgeleid worden? Zet dan ‘Niet storen’ aan door de notificatiebalk naar beneden te vegen en op het icoon te drukken.

2. Denk aan het geluid

Te hard geluid is schadelijk voor je gehoor. Veel mensen zetten het geluid van hun telefoon te hard, waardoor ze langzaamaan doof raken. Helemaal onder jongeren is dit een groot probleem.

Het is daarom belangrijk om een schappelijk volume uit te kiezen, helemaal wanneer je vaak via oordopjes naar muziek luistert. Ga naar het instellingenmenu en kies onder ‘Geluid’ hoe hard media, bellen en je beltoon gaan.

Ook interessant: Gids: zo maak je je smartphone weer spic en span

3. Zet nachtverlichting aan

Daarnaast is kijken naar een fel smartphonescherm vermoeiend en slecht voor je ogen. Zet daarom de optie ‘Helderheid aanpassen’ aan onder het kopje ‘Weergave’ in het instellingenmenu.

De schermhelderheid wordt nu aanpast aan de hand van je omgevingslicht en wat je aan het doen bent. In hetzelfde menu kun je nachtverlichting aanzetten, waardoor het display een oranje tint krijgt. Dit is fijner voor je ogen en helpt bij het slapen.

4. Digitaal Welzijn

Heb jij een telefoon met Android 9.0 (Pie) of Android 10? Dan kun je aan de slag met Digitaal Welzijn. Dit is een bundeling aan functies en diensten die ervoor moeten zorgen dat jij minder lang met je telefoon bezig bent.

Je kunt onder meer timers instellen zodat je niet uren achter elkaar op Facebook zit, een dag- en nachtklok inschakelen zodat het scherm s’ avonds grijs wordt en automatisch alle meldingen dempen na een bepaald tijdstip.

Bovendien krijg je dankzij de statistieken inzicht in je smartphonegebruik. Je ziet niet alleen hoe lang je met je toestel bezig bent, maar ook welke apps je het meest gebruikt. Check ook onze initiële Digitaal Welzijn review voor meer informatie.

→ Download Digitaal Welzijn in de Play Store (gratis)

5. Verwijder stoorzenders

Blijkt uit de statistieken van Digitaal Welzijn dat je eigenlijk veel teveel bezig bent met sociale media-apps? Verwijder ze dan van je smartphone en voorkom dat je in de verleiding komt om ze te gebruiken.

Je verwijdert een app door het icoon ingedrukt te houden op je thuisscherm of uit het app-overzicht en hem vervolgens naar de bovenkant van het scherm te vegen (het prullenbak-icoon). In plaats van eindeloos door Facebook en Instagram scrollen, is het beter om de websiteversie te bezoeken op je computer. Je verhoogt zo de drempel en gaat bewuster met je social media-gebruik om.

Check ook onze tipvideo om je smartphone sneller te maken:

6. Wat is je plan?

De laatste, en ook moeilijkste tip om gezonder met je smartphone om te gaan, heeft te maken met je plan: waarom pak je je smartphone eigenlijk op? We zijn er inmiddels aan gewend om doelloos ons toestel te pakken zonder een specifiek doel te hebben.

Vervolgens doen de goed ontworpen apps hun werk en grijpen ze onze aandacht vast. Hoe vaak open je je telefoon wel niet om een mailtje te checken waarna je tien minuten allerlei apps opent, zonder het bericht te lezen? In plaats daarvan is het belangrijk om je toestel alleen te gebruiken als je ‘m nodig hebt.

Lees meer in ons maandthema Gezondheid (van je smartphone)