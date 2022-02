Je smartphone hackproof maken: 10 manieren om dat te doen

Je wil geen hackers op je smartphone. In dit artikel zetten we op een rijtje wat je kunt doen om je toestel ‘hackproof’ te maken.

Je smartphone hackproof maken

Hackers hebben het op je smartphone gemunt. Of het nou via phishing, malware of een onbeveiligd wifi-netwerk gebeurt: ze glippen naar binnen en gaan er met je data vandoor. Ben je daar niet bang voor? Dat zou wel moeten. We zetten tien dingen op een rij die hackers kunnen als ze toegang krijgen tot je smartphone.

Hacken gebeurt vaak onopgemerkt. Toch zijn er hints dat er een hacker bezig is op je toestel. Die hebben we op een rij gezet zodat je kunt herkennen of je smartphone is gekraakt. Maar nu wil je jezelf natuurlijk beschermen. Hieronder leggen we uit hoe jij je smartphone hackproof maakt.

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: updates installeren is belangrijk. Hackers komen namelijk het vaakst binnen via kwetsbaarheden op je smartphone. Updates repareren deze kwetsbaarheden. Meestal nog voordat er misbruik van gemaakt kan worden.

Het is niet leuk om een update te installeren, omdat je jouw smartphone dan tijdelijk niet kunt gebruiken – en het soms lang kan duren. Maar geloof ons: het is veel minder leuk om gehackt te worden dan even een update te installeren. Dus het liefst installeer je deze updates zo snel mogelijk.

2. Beveilig je accounts

Door je accounts goed te beveiligen, zorg je dat er niemand binnenkomt die er niet thuishoort. Dat betekent sterke, unieke wachtwoorden per online account, wat in een middagje te regelen is. Tevens betekent dat tweefactorverificatie waar dat mogelijk is.

3. Download alleen veilige apps

Android is een geliefd besturingssysteem, omdat je veel vrijheid krijgt. Je kunt niet alleen apps uit de officiële appwinkel downloaden, maar ook van andere bronnen. Of dat slim is, is een ander verhaal. Zodra jij apps van andere bronnen gaat installeren, loop je een veel grotere kans op problemen door malware.

Wil je veilig blijven, dan zorg je ervoor dat je alleen apps uit de Play Store downloadt en check je van te voren de reviews en hoeveelheid downloads die een app heeft. Met onze tips zorg je dat je de Play Store zo veilig mogelijk gebruikt.

4. Ga langs wat je er op je telefoon staat

Het is niet alleen goed om extra alert te zijn met wat je downloadt, maar het is ook nodig om te kijken wat er al op je telefoon staat geïnstalleerd. Misschien staan er namelijk wel apps op die helemaal niet veilig zijn. Dat kunnen applicaties zijn die jij in het verleden hebt gedownload en sindsdien niet meer gebruikt. Maar het kunnen ook apps zijn die zonder dat jij het door hebt gehad, stiekem op je toestel zijn gezet.

Ga daarom eens langs alle apps die op je toestel staan geïnstalleerd. Dat kan door naar ‘Instellingen > Apps en meldingen’ te gaan en door de volledige lijst met apps te scrollen. Zitten er apps tussen die je niet kent? Google ze dan even. Misschien is het een app die nodig is om Android goed te kunnen draaien, maar misschien is het ook een kwaadaardige app. Bij twijfel is het meestal slim om de applicatie gewoon te verwijderen.

5. Internet alleen veilig

We denken er bijna niet meer over na, maar we zijn tegenwoordig altijd en overal online. Die verbinding kan worden misbruikt, zeker als deze niet veilig is. Denk bijvoorbeeld aan een openbare wifi-verbinding, waar een hacker zo tussen kan gaan zitten.

Daarom moeten we juist weer gaan nadenken om hackers buiten te houden. Dat betekent gebruikmaken van 4G of 5G om te internetten en niet op een openbaar wifi-netwerk zitten. Daarnaast kun je betalen voor een VPN om je internetverkeer helemaal af te schermen van pottenkijkers, want zelfs je provider kan dan niet meer zien waar je mee bezig bent.

6. Lees je in over phishing

Phishing blijft één van de meest succesvolle manieren om gehackt te worden. Veel mensen denken er nooit in te zullen trappen, maar dat is een gevaarlijke gedachte. Iedereen kan namelijk slachtoffer worden.

De manier om jezelf daartegen te wapenen is kennis. Wees je bewust over wat phishing is, welke vormen er zijn er en waar je op moet letten. Lees daarnaast over nieuwe manieren waarop mensen via phishing worden aangevallen.

Op Android Planet lees je daarover, zoals hoe je via een sms’je dat van DHL lijkt te komen geïnfecteerd kunt raken met FluBot. We leggen je ook uit hoe je phishing op je Android-smartphone herkent en voorkomt.

7. Start je toestel regelmatig opnieuw op

Tegenwoordig werken smartphones zo goed, dat je ze zelden opnieuw hoeft op te starten. Alleen als je updates installeert die, zoals hierboven beschreven, super belangrijk zijn. Toch is het voor je veiligheid ook slim om je toestel gewoon willekeurig eens opnieuw op te starten.

Met het opnieuw opstarten van je telefoon onderbreek je namelijk processen die lopen. Dat kunnen ook kwaadaardige processen zijn die op de achtergrond draaien. Je toestel opnieuw opstarten is dan net alsof je de voordeur even goed dicht knalt.

8. Maak je vergrendeling in orde

We denken bij hackers meestal aan gevaar ver van ons vandaan, maar dat hoeft natuurlijk niet. Iemand kan ook fysiek toegang krijgen tot je smartphone, met alle gevolgen van dien. Het is daarom belangrijk om de vergrendeling van je telefoon veilig te houden.

Dat betekent allereerst dat je een pincode met zes cijfers gebruikt (of nog beter: een sterk wachtwoord) in plaats van vier cijfers. Daarnaast kun je voor extra veiligheid kiezen door meerdere vergrendelmethodes tegelijk te gebruiken. Denk aan een combinatie van een pincode en een vingerafdruk of een scan van je gezicht. We leggen alles uit over de beste telefoonbeveiliging.

9. Laat notificaties op je scherm niet zomaar hun inhoud zien

Men hoeft niet in je telefoon te komen om te zien of er wat belangrijks op je toestel gebeurt. Tegenwoordig krijgen we de hele dag door notificaties van belangrijke apps. Tekstberichtjes en e-mails worden zomaar op het scherm gezet, je krijgt notificaties van je bank enzovoort. Het is daarom slim om gevoelige notificaties te verbergen op je smartphone. Check hoe dat werkt.

10. Maak backups

Wat er ook gebeurt met je telefoon: met een goede back-up blijft de schade altijd beperkt. Als een hacker bijvoorbeeld ransomware op je toestel plaatst, kun jij het toestel net zo goed helemaal resetten en je back-up terugplaatsen. Zo geef je de hacker niet de macht over jouw bestanden. Gelukkig is het maken van een back-up reuze makkelijk.