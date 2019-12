De kans is groot dat je vanavond aanschuift bij een gezellig kerstdiner met familie en vrienden. Maar hoe leg je de heerlijke gerechten vast met je smartphone?

Zo maak je met je smartphone kerstdiner foto’s

Met kerst verschijnen de lekkerste gerechten weer op tafel. Ook is de aankleding vaak iets gezelliger en uitbundiger dan normaal. In dit artikel geven we een paar tips om je te helpen de mooiste foto van je diner te maken. Gewoon met je smartphone.

1. Let op de belichting

Sfeerverlichting met kerst, zoals lampjes in de boom en kaarsen, zijn gezellig, maar onhandig voor foodfotografie. Een foto wordt dan al snel donker of gelig. Voor de foto van een gerecht is het daarom aan te raden om heel even een extra lamp aan te doen. Gebruik de flits van je smartphone niet, want daarmee verlies je én sfeer en de smaakvolle uitstraling van je eten.

2. Presenteer je eten mooi

Het is natuurlijk wel zo belangrijk om het diner zo mooi mogelijk te presenteren. Let dan ook op dat je bijvoorbeeld niet je hele bord vol schept, maar dat je op de presentatie en positionering let. Houd het overzichtelijk. Meer leegte op een bord ziet er mooier uit dan een volle lading.

3. Zorg voor goede nabewerking

Heb je een foto gemaakt, dan ben je misschien nog niet klaar. Wat je kunt doen, is gebruikmaken van nabewerking om het plaatje nog mooier te maken. Dat kan bijvoorbeeld vanuit de Google Foto’s-app. Nadat je een foto hebt geselecteerd, druk je op de bewerken-knop. Vervolgens kun je gemakkelijk filters instellen of bewerkingen doen aan belichting, kleuren en meer.

4. Zoom ook eens in of maak een macrofoto

Het is mooi om een overzichtsfoto te maken van je gehele bord, maar probeer het ook eens van dichterbij. Pak een onderdeel van je bord waar je op focust of ‘zoom in’ op dat mooie stukje vlees of een stoofpeer. Doe dat gewoon fysiek, gebruik niet de zoom van je smartphone, want dat wordt vaak snel onscherp en lelijk.

Ook zijn er steeds meer telefoons te vinden met een optie voor macrofotografie. Daarmee maak je nog betere foto’s van objecten dichtbij, perfect voor je kerstdiner. Door te spelen met positie en afstand maak je wat dynamischere foto’s.

5. Gebruik de Foodie-app

Natuurlijk zijn er in de Play Store genoeg fotografie-apps die je kunnen helpen om fijne foto’s van het kerstdiner te maken. De app Foodie is een aanrader, omdat die speciaal geschikt is voor foodfotografie. Daarvoor heeft de app een aantal filters, speciaal voor verschillende soorten voedsel, zoals vlees en ijs. Je kunt de sterkte van de filters zelf nog aanpassen. Ook kun je kiezen uit verschillende lijsten in kerststijl, leuk voor tijdens de feestdagen.

→ Download Foodie in Google Play (gratis)