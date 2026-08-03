Zó hou je je smartphone koel op hete zomerdagen (6 tips!)

De mussen vallen nog steeds van het dak en dus heeft ook je trouwe digitale vriend het soms zwaar. Wil je weten hoe je je smartphone koel kunt houden? We hebben een heleboel tips voor je.

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Zo kun je je smartphone koel houden

Extreme hitte is niet goed voor mens, dier óf smartphone. Het kan de interne componenten beschadigen, waardoor je dure toestel minder lang meegaat dan je hoopt. Ook kan hij simpelweg veel trager worden door de warmte.

Om je maar meteen uit de droom (of nachtmerrie) te helpen: het is zeer onverstandig om je oververhitte smartphone in de koelkast te leggen. Dat kan voor condensatie zorgen en het toestel ernstig beschadigen. Gelukkig hebben we genoeg ándere tips om je telefoon tegen de zomerwarmte te beschermen.

1. Laat je smartphone niet in de zon liggen

Deze had je hopelijk zelf ook al bedacht. Een telefoon die in de zon ligt, krijgt het razendsnel heel erg warm. Niet doen dus. En al helemáál niet op het dashboard van een auto. Door het glas loopt de temperatuur daar extreem snel op als je weg bent en de airco uitstaat.

2. Vraag niet te veel van je telefoon

Het advies van de overheid is om lichamelijke activiteit op de warmste dagen te beperken. We raden je aan om je smartphone ook wat rust te gunnen als het echt heet is. Dus geen 4K-video’s gaan renderen of zware games spelen terwijl je in de zon van een biertje geniet.

3. Haal hem eens uit zijn hoesje

De meeste mensen stoppen hun smartphone in een hoesje. Verstandig, want dan raakt hij minder makkelijk beschadigd. Maar het zorgt er wel voor dat hij zijn warmte slecht kwijt kan. Jij draagt in de zomer waarschijnlijk ook geen winterjas, dus gun je telefoon op hete dagen af en toe een naakt momentje. Zeker als hij te warm aanvoelt, is het goed om hem uit de hoes te halen. Laat het toestel vervolgens rustig afkoelen.

4. Schakel zo veel mogelijk functies uit

Je smartphone kan veel, maar dat hoeft niet allemaal tegelijk. Gebruik je bluetooth niet? Zet het dan uit. Staan er een heleboel apps open? Sluit ze dan af. Heb je je telefoon even helemaal niet nodig? Zet hem dan op de vliegtuigmodus. Zo hou je je smartphone niet alleen koel, maar spaar je tegelijk de batterij. Het opnieuw opstarten van je telefoon kan ook helpen om achtergrondprocessen te beëindigen.

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5. Verlaag de schermhelderheid

Staat je smartphone op de stand ‘automatische helderheid?’ Dan bepaalt het scherm zelf hoe fel het moet zijn op basis van de lichtomstandigheden. Zeker in de zon betekent dat doorgaans dat hij op volle toeren draait. Door de helderheid handmatig terug te schroeven, zal je telefoon koeler blijven. Je moet dan wel voor lief nemen dat je appjes tijdelijk iets lastiger te lezen zijn.

6. Laad op de juiste manier op

Tijdens het opladen van je smartphone wordt hij vaak extra warm. Doe dat dus bij voorkeur ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat, als de temperaturen iets lager zijn. Vermijd bovendien draadloos opladen, want daar komt extra hitte bij vrij. Bij sommige telefoons kun je instellen dat hij trager oplaadt dan het maximum. Gebruik die mogelijkheid, want dan wordt hij minder warm.

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