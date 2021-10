6 tips om je smartphone nog een jaartje langer te blijven gebruiken

Regelmatig een nieuwe smartphone kopen is natuurlijk leuk, maar zeker niet nodig. Met deze zes tips kun je je huidige telefoon gerust nog een jaartje langer blijven gebruiken. Wel zo fijn voor je portemonnee.

Zo kun je je smartphone langer gebruiken

Ooit was elke nieuwe smartphone een enorme sprong vooruit ten opzichte van het vorige model. Die dagen zijn allang voorbij. De telefoon die je twee jaar geleden kocht, kan echt nog wel even mee. Maar dan moet je wel goed voor hem zorgen! We geven zes tips om je toestel nog een jaartje langer te kunnen gebruiken.

1. Schoon je telefoon op

Heb je die app over dat eiland waar je twee jaar geleden was nog steeds nodig? Waarschijnlijk niet. Het is daarom een goed idee om af en toe kritisch te kijken naar alle apps die op je Android-toestel staan. Niet alleen nemen ze ruimte in, maar het kan processorkracht en batterijduur schelen als je ze verwijdert.

En dat helpt weer om je smartphone sneller te laten aanvoelen, zodat je ‘m langer kunt gebruiken. In het artikel hiernaast lees je nog meer tips om je toestel schoon te houden. Ook het cachegeheugen wissen kan je telefoon een boost geven.

2. Gebruik een hoesje

Veel mensen vinden het fijn om hun smartphone ‘naakt’ te gebruiken. Het ligt voor de hand, maar een hoesje maakt de kans dat je smartphone vroegtijdig overlijdt wél een stuk kleiner.

Als je het design zichtbaar wil houden, kun je natuurlijk kiezen voor een doorzichtig hoesje. Wie voor maximale bescherming gaat, brengt ook een screenprotector aan om het scherm netjes te houden. Dat is vooral een aanrader als je je snel ergert aan krasjes.

3. Laad je smartphone slim op

Hoe voorzichtig je ook met je smartphone omgaat, de accu is altijd aan slijtage onderhevig. Om dat proces een beetje te remmen, kun je ‘m slim opladen met de tips uit het artikel hiernaast. Het is bijvoorbeeld verstandig om je toestel niet urenlang aan het stopcontact te hangen.

Idealiter schommelt het accupercentage continu tussen 20 en 80 procent. Is je batterij toch zodanig versleten dat je er de dag niet meer mee doorkomt? Dan kun je de accu in de meeste gevallen vrij eenvoudig laten vervangen. Dat is een simpele manier om je smartphone langer te gebruiken.

4. Wees aardig voor je toestel

Stop jij je telefoon regelmatig in je kontzak? Helemaal fout. Niet alleen kan hij daar gemakkelijk uitvallen, ook loop je een groot risico om het scherm of de elektronica te beschadigen. Het is veel verstandiger om je toestel in een broekzak aan de zijkant te dragen. Gooi hem ook niet zomaar op tafel. Dat gaat misschien lang goed, maar uiteindelijk kan je kostbare toestel toch averij oplopen.

5. Maak je telefoon regelmatig schoon

Je neemt zelf waarschijnlijk regelmatig een douche, dus gun ook je smartphone af en toe een schoonmaakbeurt. En dan hebben we het niet alleen over het poetsen van het scherm. Denk ook eens aan het schoonmaken van de speakers. Daar kan veel vuil in terechtkomen, zeker als je je telefoon in je broekzak draagt.

Stof nestelt zich ook graag in de oplaadpoort, dus probeer deze eveneens met enkele regelmaat te reinigen. Gebruik hiervoor geen metalen voorwerp, want daarmee kun je de elektronica beschadigen. Een tandenstoker werkt bijvoorbeeld prima.

6. Laat je niet gek maken

De laatste tip heeft weinig met je smartphone te maken en alles met reclame: laat je niet gek maken! Zo’n glimmend nieuw toestel lijkt misschien een mirakel dat jouw leven voorgoed zal veranderen, maar dat is het natuurlijk niet.

Na een paar weken ben je volledig gewend aan dat mooie scherm of de supersnelle processor. Denk dus goed na of je écht een nieuw toestel nodig hebt of dat je gewoon in de marketingfuik bent gelopen. Geen zorgen, dat is ons allemaal weleens overkomen.

Heb jij nog andere aanbevelingen om je smartphone langer te kunnen gebruiken? Laat het dan zeker weten in de reacties.