Maak de mooiste sneeuwfoto’s met je smartphone: ontdek 7 tips

Het winterse weer leent zich perfect voor prachtige plaatjes. Maar hoe maak je nu de mooiste sneeuwfoto’s met je smartphone? We zetten een aantal praktische tips voor je op een rijtje.



Met je smartphone sneeuwfoto’s maken

Toen de eerste vlokken begin deze week uit de lucht kwamen vallen, regende het ook sneeuwfoto’s op Instagram, Facebook en andere sociale netwerken. Met je Android-smartphone op zak heb je immers vaak een uitstekende camera bij de hand. Maar, dan moet je wel weten hoe je die optimaal gebruikt. Laat ons je helpen!

1. Stel de belichting altijd handmatig in

Omdat de sneeuwfoto’s die je maakt een overdaad aan wit hebben, heeft je smartphone vaak moeite om de juiste belichting te kiezen. Foto’s zijn vaak onderbelicht (te donker). Vertrouw daarom niet altijd op de standaardinstellingen, maar pas even handmatig de belichting aan. Dit doe je door simpelweg op je scherm te tikken. Tik bijvoorbeeld op de lucht om de belichting bij te stellen, of kies juist een object in je scène om daar de ideale instellingen voor te kiezen.

2. Probeer altijd diepte te creëren

Je maakt foto’s vaak mooier door er diepte in te creëren en dat geldt al helemaal voor sneeuwkiekjes. Als de lucht, grond en natuur om je heen helemaal wit zijn, kunnen je foto’s al snel in een wit vierkant veranderen. Probeer daarom altijd iets voor het object of de persoon te plaatsen dat je vast wil leggen. Een struik of takje in de hoek kan al genoeg zijn om een wereld van verschil te maken.

3. Zwart-witfoto’s zijn extra mooi

Omdat sneeuw de wereld bedekt onder een witte laag, is het de moeite om een aantal zwart-witfoto’s te maken. Met het effect vallen sneeuwvlokken extra goed op, terwijl de zwarttinten nog meer eruit springen dan anders. Veel toestellen hebben ingebouwde filters in de camera-app om dit mogelijk te maken. Kwestie van een foto schieten en dan even op het pennetje tikken om te zoeken naar een zwart-witfilter.

4. Nabewerking is je beste vriend

Als je buiten loopt, is de kans groot dat je geen zin hebt om je foto’s ter plekke te bewerken. Wacht daar dan ook mee tot je weer thuis bent. Bekijk al je foto’s op je gemakje (dit kan nog beter op een groter scherm, zoals dat van je tablet of laptop) en gebruik vervolgens speciale fotobewerkings-apps om je winterplaatjes nog mooier te maken. Tegenwoordig hoef je hier niet eens zoveel verstand van te hebben omdat AI je vaak op weg helpt met suggesties voor nabewerking.

5. Gebruik felle kleuren om het wit te breken

Net zoals bij het kiezen van een zwartwit-filter, kan een sneeuwfoto extra mooi zijn als je een felgekleurd voorwerp in je beeld plaatst. Laat de persoon die je fotografeert een felgekleurde jas aantrekken, of neem een paraplu mee met felle kleuren. Door de strakke witte achtergrond springt het onderwerp van je foto hierdoor nog meer uit het plaatje dan anders.

6. Verhoog het contrast om kleuren op te laten vallen

Als je bovenstaande tip gebruikt en een felgekleurd voorwerp in je scene zet, dan raden we aan om naderhand het contrast te verhogen. Hierdoor vallen kleuren nog meer op, maar pas wel op dat je het contrast niet teveel aanpast. Dat zorgt er namelijk al snel voor dat je foto’s er overbewerkt en daardoor onnatuurlijk uitzien. Dat is een beetje spelen met in de instellingen voor de perfecte balans.

7. Maak eens een slowmotion video

Als de sneeuw nog uit de lucht dwarrelt, kun je de slowmotion-functie van je smartphone eindelijk eens goed gebruiken. Die is niet op elk toestel te vinden, maar zorgt wel voor een bijzonder mooi effect. Door een video te maken met deze functie, kun je na afloop ieder afzonderlijk vlokje bekijken terwijl dit naar beneden valt. Voor het ultieme wintergevoel!

8. Bonustips

Ten slotte hebben we nog een aantal tips voor je. Doe er je voordeel mee:

Gebruik HDR (High Dynamic Range) in je camera-app, di is vooral op bewolkte dagen een echte gamechanger;

Speel met de compositie door wat lager of juist hoger te fotograferen. Dus ga door je knieën of klim ergens op, maar let op dat je niet uitglijdt;

De mooiste momenten om te fotograferen zijn de ochtend of namiddag (gouden uur genoemd) omdat de sneeuw dan vaak een mooie warme gloed heeft;

Sneeuwt het terwijl je op pad bent met je toestel? Zorg dat je lens te allen tijde schoon en droog blijft omdat je dat anders op elke foto terug gaat zien.

Heb jij nog tips voor fotografieliefhebbers die de kou gaan trotseren met hun telefoon? Vertel ze ons in de reacties en volg ons voor nog veel meer tips en tricks met je Android-telefoon!

