Natuurlijk neem je jouw smartphone mee op vakantie, maar je moet wel met een aantal dingen rekening houden om het apparaat veilig te houden. Daarom geven we in dit artikel een aantal handige tips.

Met je smartphone veilig op vakantie

Zijn we op vakantie, dan gebruiken we onze smartphone meer dan ooit. Zeker als we een mooie stad aan het ontdekken zijn. We maken foto’s, zoeken de weg en vertalen met ons toestel. Maar hoe houden we dit dure apparaat veilig? Met deze tips ga je niet alleen op reis met je smartphone, maar kom je er ook weer mee thuis.

1. Zorg dat je vergrendeling in orde is

De allerbelangrijkste tip die we kunnen geven, is dat de vergrendeling van je smartphone in orde moet zijn. Dat betekent dat je een pincode van minstens zes cijfers instelt en daarnaast vergrendeling via je vingerafdruk of via gezichtsherkenning gebruikt. Zo zorg je ervoor dat als je smartphone wordt gestolen, er niets ergs kan gebeuren. Hooguit ben je jouw fysieke toestel kwijt, maar kan vervolgens niemand in je apps met alle gevolgen van dien.

2. Houd je smartphone zo dicht mogelijk bij je

Een smartphone is vaak groot en log en soms wil je die gewoon even ergens neerleggen en er niet meer over nadenken. Doe je dat te vaak, dan hoef je er straks inderdaad niet meer over na te denken omdat het toestel is verdwenen. Laat je telefoon dus nooit onbeheerd achter en leg deze ook nooit naast je neer terwijl je de andere kant op kijkt.

Zelfs als je de smartphone op een tafeltje legt en je ‘m duidelijk ziet, kan iemand het dure apparaat zo van het tafeltje grissen en wegrennen.

3. Stop je smartphone op een veilige plek

Smartphones worden veel gestolen tijdens vakanties, omdat toeristen nou eenmaal een makkelijk doelwit zijn. Ze weten niet hoe onveilig de omgeving is en door telkens hun toestel te pakken, laten ze constant aan hun omgeving zien waar het zit.

De meest veilige optie is een zak met een rits, wellicht een tasje die onder je shirt valt of een vakje in de rug van je rugzak. Moet je jouw smartphone in je broekzak kwijt, zorg dan dat je de zakken aan de voorkant van je broek gebruikt en niet aan de achterkant.

4. Gebruik je smartwatch meer

Heb je een smartwatch, dan is de vakantie het ideale moment om dit apparaatje vaker te gebruiken. Je kunt hiermee namelijk veel smartphonefuncties overnemen, zonder dat je telkens het toestel tevoorschijn haalt. Zo blijft je telefoon veilig verstopt en hoef je niets te missen. Check eens hoeveel apps er beschikbaar zijn voor je horloge. Het zal je verbazen wat er allemaal mogelijk is als je er eens in duikt.

5. Vind je apparaat weer terug

Installeer de app ‘Google Vind mijn apparaat’ op je toestel. Met deze applicatie kun je op een kaart zien waar je telefoon is. Hoewel het gevaarlijk kan zijn om achter dieven aan te gaan, heeft de app ook andere functies.

Zo kun je een luid geluid afspelen, waardoor de dief mogelijk schrikt en het toestel laat vallen. In hoogste nood kun je de smartphone zelfs vergrendelen of helemaal wissen. Let wel op dat je locatievoorzieningen aan moeten staan om deze app te gebruiken.

6. Maak een back-up

Word je smartphone toch gestolen? Dan kun je die dus zelf vanaf afstand wissen, of de dief doet dat wel voor je. Daarom is het verstandig om vlak voor je vakantie een back-up te maken. Als je dan een nieuw toestel moet kopen, heb je al je gegevens weer. Een back-up maken van je Android-toestel is zo gebeurd.

7. Controleer je reisverzekering

Je reisverzekering vergoedt vaak een deel van de kosten als je smartphone wordt gestolen of beschadigt tijdens je vakantie, maar niet altijd. Kijk daarom eens bij een website als Independer om de verschillende verzekeringen te vergelijken. Zo krijg je met de ene reisverzekering van ANWB tot 300 euro vergoed en de andere tot 1100 euro. Bij de reisverzekering van HEMA vallen smartphones helemaal niet onder de dekking.

8. Pas op met openbare wifi

Tijdens vakantie zijn we sneller geneigd om met openbare wifi te verbinden, om even snel je socials te checken of wellicht een serie op Netflix te downloaden. Toch is het verstandig om daarmee op te passen. Toeristen die hongerig naar internet zoeken zijn een ideaal doelwit voor hackers. Probeer daarom altijd bij je mobiele internetverbinding te blijven.

Kun je echt niet anders en moet je met een openbaar wifi-netwerk verbinden, vul dan alleen persoonlijke gegevens zoals je inlog in op websites met een slotje voor de url. Het is tevens aan te raden om zeker tijdens je vakantie het automatisch verbinden met wifi-netwerken uit te schakelen. Hackers kunnen nephotspots maken waar jij automatisch mee verbindt als je langsloopt.

Reis plannen met je smartphone

