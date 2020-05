Ga jij je smartphone verkopen? Met deze zes tips ben je goed voorbereid, zodat je later niet tegen verrassingen aanloopt.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Smartphone verkopen: tips voor de voorbereiding

Je smartphone verkopen is een makkelijke manier om wat extra geld te verdienen. Wellicht zodat je dat ene nieuwe toestel kunt betalen? Of misschien geef jij je oude toestel wel door aan een vriend of familielid, zonder hier wat voor terug te vragen. Wat je ook doet: je moet aan een aantal dingen denken voordat je jouw toestel doorgeeft of verkoopt.

1. Maak een back-up

Voordat je jouw toestel wist en klaarmaakt voor verkoop, moet je controleren of er een actuele back-up is. Er zijn verschillende manieren om een back-up van je Android-toestel te maken. De makkelijkste manier is om dit via je Google-account te doen. Bij het instellen van je nieuwe toestel log je met je Google-account in en zet je makkelijk de back-up terug.

→ Hoe dat moet? Zo maak je snel een back-up van je Android-toestel

2. Zet je toestel terug naar de fabrieksinstellingen

Vervolgens is het verstandig om je smartphone te wissen. Zo kan de nieuwe eigenaar het toestel zelf instellen, en is er geen kans dat er bijvoorbeeld nog foto’s of berichtjes van jou te vinden zijn. Wissen doe je door het toestel terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Als de nieuwe eigenaar vervolgens de smartphone opstart, is Android weer als nieuw. Elk spoor van jouw gebruik is verdwenen. Het terugzetten naar de fabrieksinstellingen werkt niet op elk toestel hetzelfde.

→ Hoe werkt het op mijn toestel? 4 manieren om de fabrieksinstellingen van je Android terug te zetten

3. Verwijder alle kaartjes

Vervolgens moet je niet vergeten om al je (geheugen)kaartjes te verwijderen. Allereerst je simkaart. Je wil natuurlijk niet dat iemand met jouw telefoonnummer aan de slag gaat, met alle gevolgen van dien.

Vergeet daarnaast ook niet je geheugenkaartje te verwijderen. Mogelijk staan hier foto’s of andere persoonlijke bestanden op. Bij het terugzetten van je toestel naar de fabrieksinstellingen wordt dit kaartje niet gewist. Deze bestanden moet je dus eerst verwijderen als je het kaartje ook door wil geven, of je haalt het kaartje er helemaal uit.

4. Maak je toestel schoon

Nu je toestel van binnen weer helemaal schoon is, is het ook wel zo netjes om dat aan de buitenkant te doen. Gebruik daarvoor een zachte doek, zoals een microfiberdoekje. Eventueel kun je een doek licht vochtig maken, maar gebruik zo min mogelijk water. Gebruik ook zeker geen bijtend schoonmaakmiddel en spuit niets recht op het toestel.

Daarnaast is het goed mogelijk dat de verschillende ingangen van je toestel stof hebben verzameld. Door voorzichtig te blazen is dat meestal goed te verwijderen. Ga niet met scherpe objecten de ingangen leegschrapen, want dan kun je het toestel ernstig beschadigen.

5. Verzamel de accessoires

Heb je de verschillende accessoires nog? Dan is het wel zo netjes om deze te verzamelen en alles eventueel in de originele verpakking te stoppen. Denk aan de oordopjes en oplader die bij het toestel werden geleverd. Heb je deze accessoires niet meer of wil je die houden? Vermeld dit dan duidelijk bij het verkopen van je toestel, zodat de nieuwe eigenaar niet tegen verrassingen komt te staan.

6. Maak goede foto’s

Door goede foto’s te maken van je toestel, maak je het product niet alleen aantrekkelijker maar weet de koper ook beter waar die aan toe is. Zorg voor goed licht en een duidelijke invalshoek en laat de smartphone van alle kanten zien. Je bent nu helemaal klaar om je smartphone te verkopen. Succes!

Op zoek naar een nieuw toestel?

Heb je je smartphone verkocht en ben je op zoek naar een nieuw toestel? In onze prijsvergelijker vind je alle recente Android-smartphones met de beste deals. Mogelijk is het interessant om voor een refurbished Android-smartphone te kiezen, zodat je veel geld bespaart.