Smartphone kwijt? Zo vind je ’m snel terug met de Google Assistent

Gebruik je een slimme speaker of scherm van Google? Dan kun je die natuurlijk gebruiken als slim hulpje voor allerlei doeleinden. Maar wist je ook dat jij je smartphone kunt terugvinden met de Google Assistent? Lees hier hoe het werkt.

Tip: Smartphone vinden met Google Assistent

Misschien heb je wel een slimme speaker in huis van Google, zoals de Nest Mini of Nest Audio, of juist een slim scherm in de vorm van de Google Nest Hub. Wist je dat je die apparaten ook kunt gebruiken om je smartphone te vinden als je even niet weet waar die ligt? Kwestie van “He Google? Waar is mijn smartphone” roepen. Je toestel wordt vervolgens ‘opgeroepen’ en geeft daarbij ook een geluidssignaal af.

‘Vind mijn apparaat’ moet wel geactiveerd zijn

Stel je de vraag aan de Google Assistent, dan krijg je een wedervraag te horen of er een bepaald toestel ‘gebeld’ moet worden. Let daarbij wel op dat het slimme hulpje de interne namen van toestellen gebruikt. Zo werd niet gevraagd of onze ‘OnePlus 9 Pro’ gebeld moest worden, maar de ‘LE2123’.

Bevestig je dat de Assistent een bepaald toestel moeten bellen, dan gaat je telefoon direct daarna al over. Tevens krijg je een melding in beeld van ‘Vind mijn apparaat’. Kwestie dus van even goed luisteren, je telefoon zoeken, op de melding klikken en klaar.

Wil je deze functie gebruiken? Check dan nog wel even of ‘Vind mijn apparaat’ ingesteld staat op jouw smartphone. Duik daarvoor in de instellingen van je toestel en kies voor ‘beveiliging’ (of iets soortgelijks). Tik vervolgens op ‘Vind mijn apparaat’ en kijk of de functie geactiveerd is.

