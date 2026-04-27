Smartphones op de vrijmarkt kopen: hier moet je op letten

Op een vrijmarkt een smartphone of andere gadget kopen? Als je weet waar je op moet letten, zijn er mooie deals te vinden.

Smartphone op vrijmarkt kopen

Tijdens vrijmarkten proberen mensen hun oude spullen te verkopen. Vaak ligt er ergens nog wel een smartphone of andere gadget in huis die niet meer wordt gebruikt, wat dan op zo’n kleedje belandt.

Omdat mensen meestal vooral willen opruimen, worden er kleine prijsjes gerekend. Maar hoe slim is het eigenlijk om smartphones of andere gadgets van een vrijmarkt mee naar huis te nemen? We leggen uit waar je op moet letten.

Begin bij het uiterlijk

Het uiterlijk van het apparaat zegt veel over hoe er met het toestel is omgegaan. Zorg er dus voor dat je het apparaat goed bestudeert voordat je geld biedt. Als je bijvoorbeeld veel krassen op het scherm ziet, is er een grotere kans dat er ook onzichtbare gebreken zijn zoals waterschade of vuil.

Heb je een smartphone met camera’s op het oog waar je foto’s mee wil maken, let dan extra goed op de lenzen. Als die vol zitten met krassen, dan zullen je foto’s een stuk minder mooi zijn.

Tevens is het goed om te controleren of de verpakking en de bijbehorende accessoires zoals de oplader aanwezig zijn, al is dat geen must. Meestal heb je de juiste kabel toch wel in huis.

Test het apparaat

Het is verstandig om een apparaat altijd eerst te testen voordat je het koopt. Dat is tijdens een vrijmarkt lastig, omdat er meestal geen stopcontact in de buurt is. Voor een apparaat met usb-c-aansluiting los je dat makkelijk op door een powerbank met een kabel mee te nemen.

Controleer bij het testen in ieder geval of alle knoppen het nog doen en of het touchscreen nog goed reageert. Check tevens of het toestel wel goed is gereset, of dat je nog een pincode moet invullen om erin te komen.

Vraag waarom het wordt verkocht

Check bij de verkoper altijd even waarom het apparaat wordt verkocht. Zo kom je achter eventuele gebreken en kun je een beslissing maken of je daar mee kunt leven. Ook kun je de informatie gebruiken in je onderhandeling voor de prijs.

Controleer garantie en diefstal

Bij echt oude apparaten heb je natuurlijk geen garantie meer, maar bij relatief nieuwe apparaten (minder dan twee jaar oud) mogelijk nog wel. Vraag daarom of de verkoper het bonnetje nog heeft. Vertrouw je het zaakje niet, dan kun je op website Stopheling.nl het serienummer invullen om te controleren of het apparaat bij de politie geregistreerd staat als gestolen.

Controleer of toestel nog wordt ondersteund

Als je een tweedehands smartphone wil gebruiken, is het belangrijk om te weten of het toestel nog updates krijgt. Check daarom de website van de fabrikant om te zien wat het updatebeleid is. Een smartphone die geen updates meer krijgt, is onveiliger om te gebruiken.

Vergelijk prijzen

Als je niet zeker weet of je een goede deal te pakken hebt, is het slim om de prijzen online te vergelijken. Check dan niet alleen de nieuwprijzen, maar vooral ook voor hoeveel het toestel wordt aangeboden op bijvoorbeeld Marktplaats of Vinted. Als een toestel daar een stuk goedkoper is, kun je die informatie gebruiken om te onderhandelen.

Reburbished

Wil je een tweedehands smartphone kopen, maar meer zekerheid dat het toestel gewoon werkt en nog een tijdje meegaat? Ga dan voor refurbished. We leggen uit waar je een goede refurbished smartphone kunt scoren.

