Zo laat je je niet afleiden door je smartwatch

Steeds meer mensen hebben een smartwatch om hun pols. Hoewel het vaak handig is om snel te zien wat voor melding je krijgt, kan het je ook uit je concentratie halen. Daarom geven wij je vier tips om niet afgeleid te worden door je horloge.

Laat je niet langer afleiden door je smartwatch

Bij Android Planet zijn we fan van smartwatches. Ze houden je gezondheid bij, bevatten handige apps en laten natuurlijk de tijd zien. En dat allemaal zonder je telefoon uit je broekzak te halen.

Toch storen gebruikers zich aan de continue verbondenheid die een smartwatch je biedt. Vooral als je je wil concentreren op je werk, een film of wil rusten zijn meldingen niet altijd fijn. In dit artikel geven we je vier tips om je niet langer te laten afleiden door je slimme horloge.

Tip 1: Zet je meldingen helemaal uit

Het is een minpunt van de smartwatch: om de haverklap een trilling op je pols. Helaas kun je niet altijd aan de trilling herkennen om wat voor notificatie het gaat. Daarvoor moet je toch echt even kijken. Het is daarom beter voor je concentratie om je meldingen helemaal uit te zetten.

Dit doe je bij veel smartphones gemakkelijk in de watch-app van je horloge onder het kopje ‘Meldingen’ (of iets wat daarop lijkt). Dit staat bijvoorbeeld in de Galaxy Wearables-app van Samsung of de Wear OS-app van Google.

Tip 2: Beheer je meldingen slim

Wil je nu bepaalde meldingen wél ontvangen of alleen tussen specifieke tijden? Dan adviseren we je om notificaties slim te beheren. In veel gevallen kun je in de smartphone-instellingen aangeven welke apps wél meldingen naar je smartwatch mogen sturen.

Je kunt er vaak ook voor kiezen om je horloge in de Bioscoopmodus (of Theaterstand) te zetten. Daarmee schakel je meldingen voor een bepaalde tijd uit, zoals een uur of twee, drie of vier. Handig voor bij de film of tijdens je werk.

Tip 3: Schakel notificaties uit als je op je telefoon zit

Dat je smartwatch je afleidt als je telefoon in je zak zit is al één ding, maar meldingen krijgen terwijl je op je telefoon zit, is helemaal storend. Je ziet de meldingen nota bene binnenkomen op je toestel. Gelukkig kun je bij veel smartwatches in de instellingen aangeven dat je horloge geen meldingen moet geven als je telefoon actief is. Maak hier dus gebruik van.

Tip 4: Zet je scherm uit

Naast een pingeltje of trilling bij een melding, licht bij veel smartwatches ook het scherm op. Daardoor neig je misschien sneller naar je smartwatch te kijken. Bij veel slimme horloges is dit probleem gelukkig makkelijk opgelost. Deze optie vind je bij de instellingen op je smartwatch onder het kopje ‘Meldingen’ (of iets wat daarop lijkt).

Word jij snel afgeleid of twijfel je daardoor nog om een smartwatch je kopen? Wees niet bang. Je kunt dus gemakkelijk je meldingen uitzetten, beheren en aanpassen om jouw concentratie optimaal te behouden.

