Een smartwatch schoonmaken: zo moet het (niet)

Hoe schoon je ook bent, op een gegeven moment wordt je slimme horloge vies. Een smartwatch schoonmaken is gelukkig niet moeilijk. In dit artikel leggen we uit hoe het (niet) moet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Smartwatch schoonmaken: zo maak je een frisse start

We willen niemand beledigen, maar waarschijnlijk is je smartwatch behoorlijk smerig. Horloges zijn gebruiksvoorwerpen en omdat je ‘m dagelijks draagt komt ‘ie in contact met je huid, zweet, stof en allerlei soorten viezigheid.

Het is daarom geen overbodige luxe om je horloge zo nu en dan schoon te maken. In principe is dit helemaal niet zo lastig, maar je moet wel even weten hoe het moet. Daarover gesproken, onderstaande spullen komen goed van pas:

Wat microvezeldoeken

Zachte borstel

Een kom water

Zeep (afwasmiddel)

Een wattenstaafje

Een wattenschijf

En eventueel een alcoholoplossing

De microvezeldoeken heb je nodig om de smartwatch schoon én droog te maken. Een borstel is handig voor het weghalen van stof, zand en ander vuil. De wattenstaaf komt goed van pas bij eventuele fysieke knoppen op je horloge en de wattenschijf werkt uitstekend in combinatie met de alcoholoplossing.

1. Uitschakelen

De eerste stap is simpel: zet je smartwatch uit. Je wil tijdens het schoonmaken immers niet per ongeluk op (digitale) knopjes drukken. Zorg er ook voor dat ‘ie niet aan de oplader gekoppeld is.

2. Smartwatch schoonmaken

Het schoonmaken van een smartwatch begint met borstelen. Pak het borsteltje erbij om eventueel stof te verwijderen. Let wel op, want stof kan zandresten bevatten. Veeg dus op een rustige manier om krassen te voorkomen.

Vervolgens is het tijd om het scherm daadwerkelijk schoon te maken. Gebruik hiervoor een microvezeldoek. Heb je die niet in huis? Pak er dan een desinfecterend doekje bij, of gebruik een (natuurlijk schone) theedoek.

Maak de microvezeldoek een beetje vochtig en reinig het horlogescherm door draaiende, ronde bewegingen met je pols te maken. Neem ook de behuizing en achterkant van de smartwatch mee.

Is jouw smartwatch volledig waterdicht? Dan kun je er ook voor kiezen om het horloge een bad te geven. Maak een kommetje van water en sop (bijvoorbeeld door wat druppels afwasmiddel te gebruiken) en laat de smartwatch hier een paar minuten in liggen.

Kijk uit met schoonmaakmiddelen

Gebruik in ieder geval nooit hardnekkige schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld producten op basis van chemicaliën. Een alcoholoplossing (met 70 procent alcohol) van de apotheek kan wel, maar wees niet te gulzig. Je kunt bijvoorbeeld wat druppels op een microvezeldoek of wattenschijf doen en hiermee zachtjes over het horloge wrijven.

Zodra alle viezigheid is opgelost of verwijderd, is het tijd om de tweede microvezeldoek erbij te pakken. Deze gebruik je om het scherm, de behuizing en achterkant af te deppen en te drogen.

3. Heeft je horloge uitsteeksels?

Heeft jouw slimme horloge een fysieke knop op de behuizing, bijvoorbeeld om de tijd mee in te stellen? Dan is de kans groot dat deze na verloop van tijd wat stroever draait, of plakkerig aanvoelt vanwege vuil.

Je maakt de horlogeknop het best schoon door ‘m af te nemen met een (schone) microvezeldoek. Bij hardnekkig vuil kun je ook een wattenstaafje gebruiken. Deze beweeg je langs de randen van de knop en van de behuizing af.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. De polsband schoonmaken

Bij het schoonmaken van een smartwatch wordt de polsband vaak vergeten, maar dat is onterecht. Dit onderdeel komt immers het meest in contact met je lichaam.

Indien je het polsbandje los kunt maken, is dit het moment om dit te doen. Maak ‘m vervolgens schoon door eerst stof- en zandresten weg te borstelen. Daarna gebruik je een schone microvezeldoek om het bandje af te nemen. Eventueel kun je dit doekje nat maken met een paar druppels water. Kijk wel uit met leren polsbandjes, want die zijn erg gevoelig voor water en beschadigen snel.

Is de polsband helemaal schoon? Laat ‘m dan nog even nadrogen voordat je het horloge weer om je pols doet.

Maak een frisse start

Bij Android Planet helpen we je graag zo goed mogelijk met al je slimme apparaten omgaan. Dat doen we niet alleen door je bij te praten over nieuwe functies, maar ook door uit te leggen hoe ze schoon blijven. In onderstaande artikelen leggen we uit hoe je smartphones, tablets en oordopjes weer schoonmaakt (en houdt).

→ Zo kun je een smartphone schoonmaken

→ En zo maak je een tablet schoon

→ Of wil je je oordopjes schoonmaken?