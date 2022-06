Uitgelegd: dit doen de sensoren in je smartwatch

Heb je je ooit afgevraagd hoe je smartwatch je gezondheid bijhoudt? In dit artikel leggen we je uit welke sensoren daarvoor samenwerken. Lees gauw verder!

Woordenboek: Sensoren in je smartwatch op een rijtje

Of je nou een sporthorloge hebt of een serieuze smartwatch: allemaal geven ze je informatie over je beweging en gezondheid. Smartwatches maken gebruik van talloze sensoren om te bepalen waar je bent, hoe intensief je sport en of je gezond bent. Maar welke sensor doet nou wat? Dat leggen we je hieronder uit.

Altimeter

Een altimeter meet hoe hoog je bent ten opzichte van zeeniveau. GPS kan dit ook, maar is afhankelijk van een sterk signaal. Een altimeter gebruikt luchtdruk om de hoogte te bepalen. Doordat de luchtdruk afneemt naarmate je hoger de lucht in gaat, kan de altimeter in elke situatie een nauwkeurige hoogtebepaling geven.

BIA sensor

BIA staat voor Bioelectrical Impedance Analysis. Zo heet het als je smartwatch probeert je lichaamsbouw uit te lezen. Door microstroompjes door je lichaam te sturen kan je smartwatch onder andere je spiermassa, vetpercentage en watergehalte bepalen.

ECG-sensor

Een ECG-sensor (Elektrocardiogram) is een geavanceerde manier om elektrische activiteit van het hart te meten. Daarmee kan de smartwatch controleren of je een gezonde hartslag hebt. Een ECG-sensor kan dus nauwkeurig het elektrische ritme van je hart vastleggen en zit vaak samen met een optische hartslagmeter in een smartwatch.

Geomagnetische sensor

Een geomagnetische sensor bepaalt de richting van je smartwatch door het magnetisch veld van de aarde te detecteren. Klinkt ingewikkeld, maar het is eigenlijk gewoon een digitaal kompas. Zo draagt hij bij aan de nauwkeurigheid van je locatie.

GPS

Waarschijnlijk heb je al wel van de term GPS (Global Positioning System) gehoord. Satellieten die rond de aarde zweven, zenden een signaal uit die je GPS-chip in je slimme horloge kan ontvangen. Met dat signaal kan het slimme horloge je locatie achterhalen. Zo kun je bijvoorbeeld na het hardlopen precies zien waar je bent geweest.

Gyroscoop

Terwijl de versnellingsmeter (waarover later meer) meet waar je heen gaat en hoe snel, meet de gyroscoop welke rotatie je horloge maakt. Door deze twee sensoren te combineren, worden waarnemingen nog nauwkeuriger. Zo onderscheidt je horloge beter verschillende soorten beweging en kan hij preciezer inschatten waar je bent zonder GPS.

Huidtemperatuursensor

Een huidtemperatuursensor doet wat je zou verwachten: het meet de temperatuur van je huid. Wat heb je daar aan? Je kan als het ware voorspellen of je een verkoudheid of koorts krijgt. Als jij je smartwatch regelmatig om hebt en vaker zulke metingen doet, herkent je horloge trends in je huidtemperatuur. Bij uitschieters krijg je dan een melding. Deze sensor vind je bijvoorbeeld in de Fitbit Sense.

Omgevingslichtsensor

De omgevingslichtsensor, ook wel ‘ambient light sensor’, meet de hoeveelheid licht in je omgeving. Met die informatie stelt je smartwatch de helderheid van je scherm in. Zo wordt je scherm automatisch feller als je buiten in de zon staat en dimt hij als je weer naar binnen gaat. Deze functie zit ook op iedere Android-telefoon en werkt erg handig.

Optische hartslagmeter

De optische hartslagmeter, ook wel PPG-sensor, is een relatief eenvoudige sensor die hartslag meet. Dit doet hij door middel van groene lichtflitsjes. Deze schijnen van de binnenkant van je horloge door je huid heen en reflecteren terug op de sensor. Als je bloed pompt, verandert deze reflectie en zo telt hij je hartslag per minuut. Zo’n optische hartslagmeter vind je op de meeste slimme horloges.

Saturatiemeter

De saturatiemeter (Pulsoximeter) meet het saturatiegehalte in je bloed, ook wel SpO2-waarde of zuurstofgehalte genoemd. De sensor schijnt dan een specifieke lichtbundel op je pols en vangt het reflecterende licht weer op. Daaruit berekent je smartwatch je zuurstofgehalte. Hoe hoger je zuurstofgehalte, hoe gezonder je bent.

Versnellingsmeter

Om te weten of je actief bezig bent of niet, beschikken vrijwel alle smartwatches over een versnellingsmeter (ook wel accelerometer). Deze sensor meet óf en hoe hard je beweegt over de X,Y en Z-as. Zo worden bijvoorbeeld je stappen geteld en je work-out beoordeeld.

