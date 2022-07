Smartwatch verkopen? Zo krijg je het meest voor je oude horloge

Ga je een nieuwe smartwatch kopen? Tof! Alvast veel plezier met je aankoop. In dit artikel leggen we uit hoe je je oude horloge het best kunt slijten. Met deze tips wordt het verkopen van je smartwatch een eitje.

Smartwatch verkopen: tips voor de voorbereiding

1. Maak een back-up en verlies geen data

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit gezegde gaat ook op voor het verkopen van een smartwatch. Het is met name belangrijk dat je vooraf een goede back-up maakt. Deze reservekopie bevat al je persoonlijke apps en bestanden.

Waarschijnlijk maakt je smartwatch regelmatig automatisch een back-up via de gekoppelde app op je smartwatch. Is dit niet het geval – of neem je gewoon liever het zekere voor het onzekere – dan kun je uiteraard ook handmatig een reservekopie maken.

Hoe dit precies werkt, hangt af van het horlogemerk. Bij Samsung-smartwatches ga je bijvoorbeeld naar de Samsung Wearable-app op je smartphone, maar bij Fitbit-horloges maak je een back-up via de officiële website.

Daarover gesproken: wanneer je van het ene naar het andere smartwatchmerk overstapt, heb je ook een back-up nodig om al je persoonlijke bestanden mee te nemen. Eventueel kun je hier ook een app (uit de Play Store) voor gebruiken, aangezien hier meerdere applicaties voor zijn.

2. Resetten: Weer terug naar de basis

Smartwatches mogen misschien slim zijn, maar in de meeste gevallen staan ze niet (geheel) op eigen benen. De meeste slimme horloges moet je met een smartphone koppelen om alle functies te kunnen gebruiken. Ga jij de smartwatch verkopen, dan moet je de twee dus ontkoppelen. Op die manier kan de nieuwe eigenaar een verse start maken en zijn al jouw persoonlijke gegevens van het horloge gewist.

Hoe dit precies werkt, verschilt wederom per merk. Bij de meeste modellen kun je via de instellingen een harde reset uitvoeren. We gebruiken Samsung als voorbeeld.

Een Samsung-smartwatch kun je ontkoppelen via de Instellingen-app (op het horloge zelf). Ga naar ‘Algemeen’, kies ‘Resetten’ en volg de aanwijzingen op het scherm. Trouwens, je kunt het horloge ook via de bijbehorende smartphone-app ontkoppelen. Hiervoor duik je simpelweg de instellingen in, kies ‘Algemeen’ gevolgd door ‘Resetten’ en volg de verdere instructies.

3. Schoonmaken: een frisse pols voor de nieuwe eigenaar

Een frisse smartwatch verkoopt beter dan een smoezig exemplaar. Het is daarom geen overbodige luxe om het horloge van tevoren even schoon te maken. In onderstaand artikel leggen we precies uit hoe je een smartwatch het best kunt schoonmaken.

→ Zo moet je een smartwatch schoonmaken

In het kort komt het erop neer dat je het horloge eerst borstelt om stof- en zandresten te verwijderen. Vervolgens maak je het schermpje schoon met een (microvezel)doek en eventueel een alcoholoplossing (van 70 procent).

Gebruik in ieder geval geen chemicaliën of hardnekkige oplossingen. Kijk ook uit met het schoonmaken van het polsbandje. Bandjes van leer kunnen bijvoorbeeld absoluut niet tegen water.

4. Verzamel de accessoires

Ook belangrijk: maak je smartwatch zo compleet mogelijk. Heb je de verschillende accessoires nog, zoals de doos en oplaadkabel? Dan is het wel zo netjes om deze spullen te verzamelen.

Eventueel kun je ook de originele aankoopfactuur bijsluiten, want dit verhoogt de waarde van je smartwatch. Kras dan wel eventueel gevoelige informatie door, zoals je bankrekeningnummer.

5. Smartwatch verkopen: waar kun je terecht?

Je gebruikte smartwatch is geld waard. Hoeveel je er voor terugkrijgt hangt onder meer af van het model, merk en de conditie. Een goed-uitziend klokje dat bij aanschaf 600 euro kostte, is natuurlijk meer waard dan een smartwatch van 200 euro met de nodige gebruikerssporen.

Een smartwatch kun je op verschillende manieren verkopen. De makkelijkste manier is om het klokje voor een vriendelijke prijs aan een vriend(in), familielid of collega te overhandigen. Is de ontvanger je erg dierbaar, dan is het natuurlijk sympathiek om het horloge cadeau te doen.

Verder kun je een smartwatch verkopen via Marktplaats, Facebook-groepen of andere websites. Hierbij is het vooral belangrijk dat je goede, heldere foto’s maakt. Wees wel eerlijk over de conditie van het horloge, want je wil niet dat de deal op een later moment alsnog afketst. Daarnaast moet je tijdens het online handelen altijd goed opletten, want gebruikte smartwatches zijn gewilde doelwitten voor ongure types.

Heb je geen zin aan vreemde mensen voor de deur? Er zijn ook bedrijven gespecialiseerd in het opkopen van tweedehands elektronica. Eerst dien je je smartwatch via de website aan te melden, waarna men een bod uitbrengt. Indien dit bedrag akkoord is, stuur je het pakket (meestal gratis) op.

Vervolgens gaat het bedrijf controleren of de conditie overeenkomt met wat jij op het formulier hebt aangegeven. Is dit het geval, dan wordt het beloofde bedrag naar je rekening overgemaakt. Bekende en betrouwbare opkopers zijn reBuy, Remarketed en Rephone.

Timing is alles

Waar je je smartwatch ook gaat verkopen: timing is alles. Een smartwatch daalt sowieso in waarde, maar dit gaat extra hard in de weken voorafgaand aan de aankondiging van een nieuw model.

Op dat moment willen veel mensen van hun oude model af, waardoor de (tweedehands) markt wordt overspoeld. Dankzij dit vergrote aanbod gaat de prijs uiteraard omlaag. Wie slim is, verkoopt haar of zijn smartwatch daarom wat eerder. Op dat moment weten veel mensen nog niet dat er een nieuw horloge aankomt en hier kun je je voordeel mee doen.

Hoe je weet of er een nieuwe smartwatch aankomt? Door het nieuws te lezen. Meerdere websites, waaronder Android Planet, schrijven over aankomende smartwatches. Momenteel kijken we bijvoorbeeld uit naar de Samsung Galaxy Watch 5 (Pro) en Google Pixel Watch.

Nieuwe smartwatch kopen?

Zo, als het goed is weet je nu hoe je een smartwatch het best kunt verkopen. Heb je al een nieuw model op de kop getikt, of ben je nog op zoek? In dat laatste geval helpen wij je graag verder. Onze redactie test aan de lopende band nieuwe smartwatches en legt in reviews uit welke horloges (geen) aanraders zijn.