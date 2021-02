Wist je dat je een sms kunt inplannen op je Android-smartphone? Dat is handig als je het berichtje nu wilt typen maar pas later wilt versturen, bijvoorbeeld vanwege een verjaardag of tijdszone. We leggen uit hoe je een sms’je inplant via Google’s sms-app.

Lees verder na de advertentie.

Sms inplannen op je smartphone

Google kondigde de mogelijkheid om sms’jes in te plannen vannacht aan, samen met vijf andere Android-verbeteringen. Het inplannen van sms’jes is een nieuwe feature die via een update uitrolt naar de Google Berichten-app. Deze sms-app staat mogelijk al op je smartphone en anders kun je hem downloaden uit de Play Store. De nieuwe feature komt gefaseerd beschikbaar: op de toestellen van onze redacteuren werkt hij nog niet. Als het goed is verandert dit binnen een paar dagen.

Met onderstaand stappenplan stuur je eenvoudig op het door jou gewenste tijdstip een sms’je naar een bekende.

Benodigde tijd: 2 minuten. Google Berichten gebruiken Open de Google Berichten-app of download hem indien nodig uit de Google Play Store. Stel de app in als je standaard sms-app. Schrijf een bericht Open of start het gesprek met de persoon die je op een later moment een berichtje wilt sturen. Als je sms’je af is, druk je op de verzendknop en houd je die ingedrukt. Plan je sms’je Na het ingedrukt houden van de verzendknop krijg je vier mogelijkheden. Google raadt drie momenten aan (later vandaag, vanavond en morgen) en geeft je de optie om zelf een datum en tijd te kiezen. Je kiest zelf op welk moment je het sms’je wilt versturen. Vervolgens druk je op Opslaan en de verzendknop. Je berichtje is nu ingepland. Hij wordt automatisch verstuurd, mits je de app niet verwijdert.

Bron: Android Police





Meer over slim chatten

Sms’jes inplannen is handig en deze feature ontbreekt nog in concurrerende chatapps als WhatsApp. Dit soort diensten bieden wel weer andere features. Tegenwoordig is Signal erg in. In dit artikel zetten we de 5 beste alternatieven voor WhatsApp op een rijtje.