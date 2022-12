Snappen vanaf je laptop: zo werkt Snapchat Web

Snapchat Web is beschikbaar in Nederland en laat je de foto-app gebruiken vanaf je laptop of pc. In dit artikel leggen we uit hoe je het instelt en wat je er allemaal mee kunt.

Snapchat Web gebruiken: zo doe je dat

Het instellen van Snapchat Web is in no-time gedaan. Op web.snapchat.com log je simpelweg in met je account. Daarna verschijnt er een melding op je smartphone waarop jij Snapchat gebruikt. Hier geef je toestemming om je computer te registreren. Let er op dat je smartphone tijdens de registratie verbonden is met internet. Eenmaal ingelogd hoeft je telefoon niet meer online te zijn.

Je krijgt waarschijnlijk een pop-up om meldingen aan te zetten, zodat je geen berichten mist. Wil je deze weer uitschakelen of andere instellingen aanpassen? Klik dan op je Bitmoji (avatar) linksboven in beeld. Daar staan verschillende opties, waaronder ‘Uitloggen’. Daarna is je laptop niet langer geregistreerd en heb je opnieuw je smartphone nodig om in te loggen.

Zo zit Snapchat Web in elkaar

In de basis lijkt Snapchat Web veel op Whatsapp Web. Links zie je je contacten en rechts vind je alle chatgesprekken. Daarin kun je dezelfde basisfuncties gebruiken als op je smartphone. Je kunt berichten sturen, videobellen en krijgt een melding wanneer iemand een screenshot maakt. Wil jij zelf een screenshot maken? Dan weerhoudt Snapchat je hiervan met de boodschap die je hiernaast ziet. Zoals altijd is het wel opletten met wat je stuurt, want een foto van een computerscherm is zo gemaakt!

Als je een chat verlaat, word je begroet met een cameravlak. Hier kun je foto’s maken met je webcam, filters gebruiken, tekst toevoegen en deze verzenden naar je vrienden. Opvallend en een beetje onhandig: je kunt geen Snaps openen vanuit je browser. Bij iedere ontvangen Snap staat dan ‘Open de mobiele app om dit weer te geven.’ De kernactiviteit van Snapchat – foto’s versturen en ontvangen – kan dus niet volledig in de webversie.

Snapchat Web: de WhatsApp Web van Snap

Snapchat is een bekende smartphone-app waarmee je gemakkelijk een fotootje stuurt naar je vrienden en volgers. Volgens Newcom gebruiken in 2022 bijna 2 miljoen Nederlanders dagelijks de app en vooral onder jongeren is ‘Snappen’ erg populair.

Het is daarom niet vreemd dat Snap haar gebruikers een ruimere ervaring wil bieden en uitbreidt naar een nieuw platform, namelijk computers. Ook WhatsApp maakte in het verleden deze stap. In juli 2022 werd de webversie van Snapchat aangekondigd voor gebruikers met een Snapchat Plus-abonnement, maar onderhand is Snapchat Web dus voor iedereen met een account beschikbaar.

