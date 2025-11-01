Snel contactgegevens aanpassen doe je zo (hint: niet op je telefoon)

De meeste Android-telefoons slaan contacten standaard op in een gekoppeld Google-account. Dit maakt het extra makkelijk om snel de gegevens van je contacten aan te passen. Zo werkt dat.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Natuurlijk kun je op je smartphone zelf naar de telefoon-app gaan voor je contacten en daar allerlei info aanpassen. Dat raden we ook zeker aan als je even iets wil wijzigen voor één of een paar contacten.

Soms wil je echter voor een heel veel contacten iets aanpassen en heb je behoefte aan meer overzicht en opties. Dan is een groot scherm – zoals je tablet of pc – erg handig. Vooral in combinatie met een fysiek toetsenbord werk je sneller dan op je smartphone.

Maar, hoe tover je je telefooncontacten op een ander scherm? Simpel, met Google Contacten!

Allereerst check je of de contacten op je smartphone gesynchroniseerd zijn met je Google-account; Ga daarvoor naar ‘Instellingen’, ‘Gebruikers en accounts’ (of iets vergelijkbaars) en kijk of ‘Appgegevens automatisch synchroniseren’ is ingeschakeld.



Daarna tik je op ‘Google’ in de lijst met apps en kies je het Google-account dat aan je telefoon is gekoppeld; Ga naar Google Contacten op je desktop en log in met het eerder gekozen Google-account; Eenmaal ingelogd pas je gemakkelijk de gegevens van je contacten aan. Denk aan het aanpassen (of toevoegen) van iemands naam, geboortedatum, e-mailadres en adres. Je voegt ook snel dubbele contacten samen en creëert handige labels. Zie hieronder twee screenshots met de mogelijkheden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Desktopversie van Google Contacten.

Alles wat je opslaat in Google Contacten, wordt automatisch weer gesynchroniseerd met de contactgegevens op je telefoon. Soms moet je je scherm wel even verversen om alle wijzigingen daar terug te zien.

Je kunt de mobiele app van Google Contacten trouwens ook downloaden. Die werkt prima, maar voor meer opties en een beter overzicht is de desktopversie echt aan te raden. Daarmee bewerk je in onze ervaring een stuk efficiënter de gegevens van je contacten.

Contacten Google LLC 8.0 (1.759.718 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Waar pas jij meestal contactgegevens aan: op je smartphone zelf of liever via Google Contacten op een tablet of desktop? We horen het graag van je. Vergeet ook zeker niet om op de hoogte te blijven van alle tips voor jouw Android-telefoon. Dat kan hieronder!