Zo verwijder je snel een per ongeluk gemaakt screenshot

Maak jij weleens per ongeluk een screenshot en vind je het irritant dat je dan een paar stappen moet volgen om ‘m te verwijderen? Pak snel je Samsung erbij, wij hebben een trucje voor je!



Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verkeerde screenshots snel verwijderen

Wie onbedoeld een screenshot maakt, moet normaal gesproken naar de galerij of naar Google Foto’s om de schermafbeelding daar op te zoeken en te verwijderen. Op veel Samsung-telefoons kan dat gelukkig sneller. Met een handige functie binnen Good Lock voeg je namelijk direct een prullenbakknop toe aan het menu dat verschijnt nadat je een screenshot hebt gemaakt.

Good Lock is de bekende app van Samsung waarmee je allerlei onderdelen van de interface kunt aanpassen. We hebben deze app al besproken bij eerdere tipartikelen. Mocht je Good Lock daarom al op je telefoon hebben staan, dan kun je in onderstaand stappenplan stap 1 overslaan.

Ga naar de Galaxy Store; Hier download je de Good Lock-app. Open Good Lock en zoek naar ‘Nice Shot’. Download dit ook. Zet vervolgens deze functie aan met het schuifje bovenaan. In het menu zie je ‘Add delete button’ staan. Zet dit aan. Dit voegt een extra icoontje toe (prullenbak) in het menu dat verschijnt nadat je een screenshot maakt. Hiermee kun je screenshots direct verwijderen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Let op: wij hebben onze uitleg gebaseerd op de Samsung Galaxy S26 Ultra. De precieze mogelijkheden van Good Lock en Nice Shot kunnen per Galaxy-model, One UI-versie en Android-versie verschillen. Zie je de optie niet staan, controleer dan eerst of Good Lock en de Nice Shot-module zijn bijgewerkt.

Bekijk ook de video!

Kom je er toch niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens uit.

Voor nog allerlei andere handige tips volg je Android Planet op Instagram en TikTok. Waar moeten we nog meer video’s over maken? Deel jouw ideeën met ons onder dit artikel.