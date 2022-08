Sneltoetsen voor studenten: Hiermee haal je meer uit je Chromebook

Chromebooks zijn enorm populair en steeds meer schoolopdrachten zijn online te maken. Je ontkomt niet aan teksten typen en browsen op het internet. Met deze handige sneltoetsen doe je dat nog efficiënter.

Chromebook tips om beter en sneller te werken

Wie een Chromebook heeft, weet dat de software van Google lekker overzichtelijk is. In Google Docs schrijf je online verslagen en je bouwt zo paar mooie dia’s in Google Presentaties.

Toch kan er een hoop tijd gaan zitten in het typen en vormgeven. Wij hebben een aantal handige sneltoetsen voor je op een rij gezet om sneller en beter je schoolopdrachten te maken.

Google Docs sneltoetsen

Voordat je je Docs-bestand hebt aangemaakt, kun je je documenten ordenen in Google Drive. Klik dan eens op:

Shift + F om een nieuw mapje aan te maken.

om een nieuw mapje aan te maken. Shift + T om een Docs-bestand aan te maken.

om een Docs-bestand aan te maken. Shift + P voor een nieuwe Presentatie.

voor een nieuwe Presentatie. Shift + S voor een Sheets-bestandje.

Heb je al een bestand aangemaakt, maar met de verkeerde naam? Klik dan op dat bestand en druk op N. Daarmee wijzig je snel even de bestandstitel.

Eenmaal in je nieuwe Docs-bestand zijn er weer een hoop handige functies die met een simpele toetscombinatie worden geactiveerd. De meest bekende zijn natuurlijk Ctrl + C om je tekst te kopiëren en Ctrl + V om te plakken. Toch hebben we er ook een paar die niet zo voor de hand liggen.

Ctrl + Shift + C om woorden te tellen. Je ziet dan het aantal tekens, woorden en pagina’s. Je selecteert hier ook gemakkelijk of je tijdens het typen je woorden wil laten tellen.

om woorden te tellen. Je ziet dan het aantal tekens, woorden en pagina’s. Je selecteert hier ook gemakkelijk of je tijdens het typen je woorden wil laten tellen. Ctrl + B voor een vetgedrukt lettertype.

voor een vetgedrukt lettertype. Ctrl + I voor schuine tekst.

voor schuine tekst. Ctrl + U voor onderstreepte tekst.

voor onderstreepte tekst. Ctrl + F om snel woorden te kunnen zoeken in je verslag.

om snel woorden te kunnen zoeken in je verslag. Ctrl + K om een hyperlink in je verslag te verwerken. Daarmee hoef je niet langer een lelijke url in je tekst te hebben staan, maar kun je gewoon een link aan je tekst toevoegen.

Ben je helemaal klaar met typen? Gebruik dan de sneltoets Ctrl + Shift + S. Je laptop typt dan voor jou. Jij hoeft alleen maar hardop in je microfoon je verhaal te vertellen en Google Docs doet de rest.

Google Presentaties sneltoetsen

Ook presentaties horen bij student zijn en daarvoor maak je het liefst een aantal mooie dia’s. Wil je dit nog efficiënter kunnen of moet je nog even 10 minuten voor de les wat maken? Dan komen de volgende sneltoetsen vast van pas.

Ctrl + M voor een nieuwe dia.

voor een nieuwe dia. Ctrl + D om een dia te dupliceren als je geen tekst of vorm hebt geselecteerd.

om een dia te dupliceren als je geen tekst of vorm hebt geselecteerd. Ctrl + Shift + C om de opmaak van je tekst te kopiëren.

om de opmaak van je tekst te kopiëren. Ctrl + Shift + V om de gekopieerde opmaak op een nieuwe tekst te plakken.

om de gekopieerde opmaak op een nieuwe tekst te plakken. Ctrl + Zoekknop + 5 om je presentatie op volledig scherm te laten zien.

om je presentatie op volledig scherm te laten zien. Ctrl + D om teksten of vormen te dupliceren.

Gebruik je een hele hoop afbeeldingen, teksten en foto’s en moet je die verschuiven? Dan hoeft dit niet één voor één. Door Shift ingedrukt te houden bij het klikken op je objecten selecteer je er meer tegelijk en kun je ze samen verslepen.

Voor het gemak kun je deze objecten ook met Ctrl + Alt + G groeperen. Dan verplaats je deze teksten, foto’s of vormen altijd tegelijk. Wil je een groep ongedaan maken, gebruik dan Ctrl + Alt + Shift + G.

Algemene Chromebook-sneltoetsen

Ook in het gehele gebruik van je Chromebook zijn veel van de bovenstaande sneltoetsen te gebruiken en daarbij hebben we hier nog een aantal algemene handigheden voor Chrome OS.

Gebruik jij veel emoji’s? Dan hebben we hier een sneltoets voor jou. Door te klikken op de Zoekknop + Shift + Spatiebalk haal je namelijk het emoji-menu tevoorschijn. Hier scrol je door allerlei menu’s om jouw stemming perfect met een geel, lachend bolletje te uiten.

Je hebt al een aantal keer de term ‘Zoekknop’ voorbij zien komen. Dat is één van de knoppen die alleen op Chromebooks te vinden zijn. Je zoekt hiermee gemakkelijk iets op het internet. Bij een Windows- of Mac-laptop zit hier de Caps Lock-knop en dat zijn veel Chromebook-gebruikers ook gewend. Wil je Caps Lock aanzetten, gebruik dan Alt + Zoekknop.

Meer Chrome OS-Tips

Hebben deze sneltoetsen jou geholpen? Laat het ons dan weten in de reacties hieronder.