Last van spam-telefoontjes? Met deze simpele truc een stuk minder

Door de vele datalekken van de laatste tijd hebben mensen steeds meer last van spam-telefoontjes. Gelukkig zit er op je Samsung-telefoon een instelling waardoor je toestel deze vervelende belletjes herkent en blokkeert!

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Samsung herkent spam-telefoontjes

Telefoontjes van scammers zijn al jaren een plaag, maar vooral de laatste jaren komen ze extra vaak voor. Dat komt door de vele datalekken waarbij nummers van particulieren in handen vallen van criminelen. Odido is een recent voorbeeld van een bedrijf waar de beveiliging niet op orde bleek, met een grootschalige hack tot gevolg.

Als jij het ook irritant vindt dat je zo vaak te maken hebt met spambellers, dan heeft jouw Samsung een handige functie. Wij leggen uit waar je deze vindt en hoe je ‘m instelt. Lees snel verder!

Ga naar je telefoon-app; Tik op de drie puntjes rechts bovenin; Ga vervolgens naar ‘Instellingen’. Scrol naar ‘Beller-id en antispambeveiliging’ en tik hierop; Zet in het volgende scherm beide schuifjes aan. Bij het tweede schuifje heb je de keuze om alle spamoproepen en oplichters te blokkeren of alleen die met een hoog risico.

Grote kans dat je nu minder last heb van spamoproepen. Niet alles worden herkend en geblokkeerd, maar elk onzinnig en onveilig telefoontje minder is natuurlijk mooi meegenomen.

De dienst achter de ‘Beller-id en spambeveiliging’ is Hiya. Het is een gratis service op je Samsung-toestel, maar weet wel dat Hiya een Amerikaanse partij is. Dat betekent dat Hiya niet valt onder de strengere wetgeving op het gebied van databeheer zoals we die in Europa kennen.

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Video volgt vanavond

Als je bovenstaand stappenplan liever in beeld ziet, dan moet je nog even geduld hebben. Vanavond zetten we de video in dit artikel erbij. Volg ons natuurlijk voor veel meer handige tips, ook als je geen Samsung, maar een andere telefoon in je broekzak hebt. Je vindt ons op Instagram en TikTok.