Zo schakel je ‘ruimtelijke audio’ in op je Google Pixel-smartphone

Recent heeft Google ‘spatial audio’ geactiveerd op Pixel-smartphones. Maar wat is dit precies, hoe activeer je de functie op jouw toestel en met welke koptelefoons werkt het?

Spatial audio op je Google Pixel-telefoon

Spatial audio (in het Nederlands ‘ruimtelijke audio’ genoemd) is een vorm van surround sound, waarbij geluid overal om je heen vandaan lijkt te komen. Veel draadloze oordopjes en koptelefoons bieden echter alleen stereogeluid, waarbij je geluid hoort van zowel rechts als links.

Om ruimetelijke audio te gebruiken, moet je een telefoon hebben die hiervoor ondersteuning biedt. Ook dienen je oordopjes of hoofdtelefoon ermee overweg te kunnen én de audio die je afspeelt moet de juiste zijn. Heb je een recente Google Pixel-smartphone op zak? Dan heb je geluk, want met de januari-update is er Spatial Audio-ondersteuning toegevoegd. Heb jij dus een Pixel 6, 6 Pro, Google Pixel 7 of een Pixel 7 Pro? Pak ‘m er dan even bij.

Zo activeer je spatial audio op je Google Pixel met je draadloze oordopjes:

Pak je bluetooth-oordopjes en maak verbinding met je smartphone; Dat gebeurt automatisch als je dat ooit al eerder hebt ingesteld. Tik op het tandwieltje aan de rechterkant van de verbonden dopjes; Zet het vinkje bij ‘Ruimtelijke audio’ aan of uit.

Gebruik je een adapter en bedrade koptelefoon, dan kun je spatial audio ook activeren. Duik daarvoor weer in de instellingen, maar tik vervolgens op ‘Geluid en trillen’ en ‘Ruimtelijke audio’. Zoals gezegd ligt het wel aan verschillende factoren of je het merkt. Zo moet niet alleen de hardware in orde zijn, maar ook het bronmateriaal.

Je kunt, nadat je bovenstaand stappenplan hebt uitgevoerd, bijvoorbeeld even op YouTube rondneuzen naar audiofragmenten en videoclips. Wij hebben het getest met twee setjes oordopjes in het hoge prijssegment. Het klonk hier en daar zeker ruimtelijker, maar een heel groot verschil is het ook niet.

Heb jij ‘ruimtelijke audio’ al getest en met welke koptelefoon of oordopjes? Laat het even weten in de reacties, want we luisteren graag met je mee!

