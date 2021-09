Tip: zo pas je de afbeelding van een Spotify-afspeellijst aan

Het maken van eigen afspeellijsten in Spotify is een uitstekende manier om al je favoriete muziek bijeen te houden. Zo geef je afspeellijsten ook een mooie bijpassende afbeelding.

Spotify afspeellijst-afbeelding aanpassen doe je zo

Afspeellijsten zijn een belangrijke functie van Spotify. Ze laten je muziek ordenen en gemakkelijk je favoriete nummers streamen. Je kunt de inhoud van afspeellijsten helemaal zelf bepalen. Als je eenmaal een afspeellijst gemaakt hebt, genereert Spotify er zelf een cover-afbeelding bij. Die bestaat uit vier albumhoezen van de eerste liedjes uit de afspeellijst, simpelweg bij elkaar gevoegd in één afbeelding. Niet de fraaiste optie.

Gelukkig laat Spotify je deze afbeelding zelf aanpassen. Zo kun je het vervangen voor iets mooiers, net als de afspeellijsten die Spotify zelf maakt. Dat kan inmiddels ook makkelijk via de Android-app, waar dat voorheen alleen kon via de desktop-app.

Hoe pas ik de afbeelding van een afspeellijst in Spotify aan?

Open de Spotify-app op je smartphone; Zoek de afspeellijst op waar je een nieuwe afbeelding bij wil plaatsen Tik op de drie puntjes; Kies voor ‘Playlist bewerken’ Tik op de afspeellijst-afbeelding; Kies voor ‘Foto maken’ of ‘Foto kiezen’

Uiteraard heeft Spotify dan wel rechten nodig om afbeeldingen op je toestel te mogen inzien. Heb je de juiste afbeelding op je computer staan, dan kun je ‘m natuurlijk ook aanpassen via die weg. Open de Spotify-app op je laptop of pc en zoek de afspeellijst op waar je een nieuwe afbeelding bij wil plaatsen. Veeg met de muis over de afbeelding en klik op het potlood-icoontje. Klik op de afbeelding om een nieuwe te kiezen vanaf de harde schijf van je computer en pas eventueel gelijk de naam van de afspeellijst aan. Klik op ‘Opslaan’ en je bent klaar.

Voor het uploaden van afbeeldingen naar Spotify geldt een limiet van 4MB. Als je de afbeelding opslaat als jpg-bestand, betekent het dat je je weinig zorgen hoeft te maken over de grootte van de afbeelding. Wel geeft Spotify alleen vierkante afbeeldingen weer. Als je zelf een cover maakt, is het handig hier rekening mee te houden. Rechthoekige afbeeldingen worden door Spotify zelf bijgesneden, wat mogelijk minder mooi wordt.

Maak zelf mooie afspeellijst-covers voor Spotify

Heb je geen Photoshop-skills of simpelweg geen inspiratie? Dan biedt de website replacecover.com uitkomst. Op deze website kun je snel en simpel afbeeldingen maken voor Spotify-afspeellijsten. Je kunt kiezen uit een hele serie afbeeldingen en kleurthema’s en de teksten zijn zelf aan te passen. Wel verzekert deze aanpak je ervan dat ze in dezelfde stijl gemaakt worden als de afspeellijsten die Spotify zelf al maakt. Dan blijft het wel zo netjes in je app.

