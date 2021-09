Tip: zo pimp je een Spotify-afspeellijst met de automatische ‘aanvulfunctie’

Met de Spotify enhance-mogelijkheid kun je een zelfgemaakte afspeellijst voorzien van nog meer fijne deuntjes. De muziek-app checkt namelijk wat er al in staat en doet daarna aanbevelingen om de lijst aan te vullen.

Lees verder na de advertentie.

Spotify enhance: persoonlijke afspeellijst aanvullen

Spotify brengt constant nieuwe mogelijkheden uit en de meest recente is ‘Spotify Enhance’, oftewel ‘aanvullen’. Met deze mogelijkheid geeft de muziek-app verschillende aanbevelingen op basis van wat er al in jouw persoonlijke afspeellijst staat.

Vervolgens kun je er zelf voor kiezen om deze nummers wel of juist niet toe te voegen aan de lijst. De aanvulfunctie geeft per afspeellijst maximaal 30 aanbevelingen, zodat het wel overzichtelijk blijft. Let er wel op dat deze mogelijkheid alleen te gebruiken is voor Premium-gebruikers van de streamingdienst.

Stappenplan aanvullen afspeellijst

Wel benieuwd wat voor muziek Spotify aanraadt om nog toe te voegen? Pak dan je smartphone erbij en volg onderstaand stappenplan:

Open een zelf aangemaakte afspeellijst; Tik op ‘aanvullen”; Die knop vind je net onder je gebruikersnaam en afspeelduur. Check de nummers en druk op het plus-icoon als je een nummer toe wil voegen;

Zoals gezegd toont Spotify maximaal 30 muzieknummers die je vervolgens handmatig kunt toevoegen. Gebruik je de aanvulfunctie voor een korte afspeellijst dan verschijnen er minder nummers. De muziek-app geeft namelijk een suggestie om de twee nummers in zo’n playlist. Natuurlijk kun je deze simpele truc meerdere keren herhalen om zo snel je lijst te voorzien van een groot aantal nummers.

Meer handige tips voor Spotify

Spotify zit bomvol handigheidjes en daarom publiceren we ook regelmatig handige tips. Bekijk bijvoorbeeld eens 5 apps waarmee muziek streamen via Spotify nog fijner wordt of gebruik de Google Klok om Spotify te gebruiken als wekker. Ook kun je makkelijk de afbeelding van een persoonlijke afspeellijst aanpassen en hebben we ook een overzicht gemaakt. Daarin vind je nog eens 7 Spotify-tips voor Android.

Check meer nieuwtjes en tips over ons maandthema ‘streaming’: