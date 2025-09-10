Samsung Galaxy S25 FE nu met Galaxy Watch7 (t.w.v. €369) cadeau!

Zo gebruik je (eindelijk) lossless audio in Spotify

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
10 september 2025, 14:43
1 min leestijd
Zo gebruik je (eindelijk) lossless audio in Spotify

Gebruikers hebben er jaren om gevraagd (en op moeten wachten), maar eindelijk is het zover. Spotify rolt lossless audio uit in Nederland en je hoeft er niet extra voor te betalen.

Lossless audio in Spotify

Spotify beloofde jaren geleden al dat het lossless audio zou toevoegen, maar nu is muziek pas eindelijk in de hoogste kwaliteit te beluisteren. Het was eigenlijk de bedoeling dat lossless audio onderdeel zou worden van een duurder abonnement. Nu kiest Spotify er voor om het beschikbaar te maken voor alle Premium-gebruikers.

Heb je dus een betaald Spotify-abonnement (Premium kost in Nederland 12,99 euro per maand), dan hoef je niet extra te betalen om nummers in de allerhoogste kwaliteit te luisteren. Dat is mooi meegenomen! De functie heet in Nederland ‘Zonder kwaliteitsverlies’ en moet je zelf inschakelen.

Dat doe je als volgt:

  1. Open de Spotify-app op je smartphone (of ander apparaat) en tik op je profielfoto;

  2. Kies hier voor ‘Instellingen en privacy’;

  3. Ga vervolgens naar ‘Mediakwaliteit’;

  4. Selecteer ‘Zonder kwaliteitsverlies’ om muziek voortaan in de beste kwaliteit te luisteren.

Lossless audio in Spotify
Lossless audio in Spotify
Lossless audio in Spotify
Let wel op: je moet lossless audio op ieder apparaat dat je gebruikt handmatig inschakelen. De feature wordt niet in je profiel opgeslagen en dien je dus ook op je tablet of laptop te activeren. Lossless audio is ook beschikbaar op apparaten met Spotify Connect-ondersteuning.

Waarom heb ik Spotify lossless audio niet?

Lossless audio in Spotify wordt geleidelijk naar alle Premium-gebruikers uitgerold. Dat betekent dat op dit moment maar een klein deel aan de slag kan met muziek zonder kwaliteitsverlies.

Het is de bedoeling dat in de komende twee maanden iedereen toegang krijgt tot lossless streamen. Je krijgt een melding in de app als je de functie kan inschakelen.

