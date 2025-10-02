Zo kruip je in de huid van een dj met de Spotify Mixing Tool

Droom jij er ook van om dj te worden, maar is daadwerkelijk mixen je te moeilijk? Dan heeft Spotify een toffe oplossing voor je volgende feest!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spotify Mixing Tool maakt dj’en een makkie

Met afspeellijsten in Spotify maak je gemakkelijk een verzameling van je favoriete muziek. Maar, hoe feestelijk de hits ook zijn, standaard speelt de lijst gewoon nummers helemaal tot het eind, waar het volgende nummer na een kleine pauze wordt gestart. Ja, er was al een optie voor geleidelijke overgangen, maar bij nummers met compleet andere tempo’s en genre’s klinkt dit nou niet bepaald mooi.

Daar komt de Spotify Mixing Tool om de hoek kijken. Hiermee maak je overgangen tussen liedjes, met instellingen die dj’s ook gebruiken. En het gebruiken van de functie is opvallend makkelijk en uitgebreid. Volg de stappen hieronder om er zelf mee aan de slag te gaan.

Let op: de Spotify Mixing Tool is alleen beschikbaar voor Spotify Premium-abonnees.

Open Spotify op je Android-telefoon; Maak of kies een eigen playlist; De Mixing Tool werkt niet bij afspeellijsten van anderen. Kies de knop ‘Mixing’ die onder de naam van de playlist en boven het eerste nummer staat; Het play-icoon verandert en tussen ieder nummer verschijnt nu een Mix-knop. Deze staat standaard op ‘Auto’. Klik op de knop en begin met mixen. Wat je er allemaal mee kunt, leggen we hieronder uit.

De Mixing Tool ziet er op het eerste oog misschien intimiderend uit, maar wees niet gevreesd.

Boven in beeld staat de naam van het nummer die eindigt, daaronder zie je twee audiosporen en daaronder staat de naam van het nummer die gaat beginnen. Met het vierkantje in beeld zet je de muziek op stil. Klik je op de knop ‘[…] maten’, dan kun je de lengte van de overgang aanpassen. Hoe meer maten, hoe langer de overgang.

De leukste opties staan vervolgens onderin beeld, want door het volume, de EQ en effecten aan te passen, verander je de overgangen volledig. Het is vooral geinig om hiermee te gaan experimenten, zodat je erachter komt wat de effecten doen. ‘Centercut‘, ‘3 band fade‘ en ‘High pass filter in high pass filter out’ spreken namelijk niet altijd tot de verbeelding.

Klopt de timing van de overgang niet helemaal? Dan kun je de nummers ook iets naar voor of achter schuiven. Liever snel een unieke overgang? Kies dan een van de voorinstellingen onderaan de pagina, zoals Rise, Wave of Melf. Hoewel de Spotify-functie nog in bèta is, zul je zien dat ‘ie opvallend goed werkt. Wij vind het enorm geinig!

Spotify Mix blijft opgeslagen

Met de Mixing-knop op Spotify maak je van je reguliere afspeellijst dus snel een mix. De overgangen die je instelt tussen twee nummers worden opgeslagen, dus je kunt gewoon tussen beide opties schakelen. Ook handig: naast de Mixing-knop staat de optie ‘Bewerken’. Hiermee pas je de volgorde van de afspeellijst aan, zodat jij kiest welke nummers in elkaar moeten overgaan.

We hopen dat je de Spotify Mixing Tool net zo leuk vindt als wij vinden! Altijd op de hoogte zijn van zulke toffe Android-functies? Check de onderstaande knoppen.