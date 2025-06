Zo download je héél makkelijk Spotify-muziek op je smartwatch

Wist je dat je makkelijk muziek op afstand kan downloaden op je Wear OS-smartwatch? Hier gebruik je gewoon de Spotify-app voor – en wij laten zien hoe.

Spotify-muziek op je Wear OS

Zet jij weleens muziek op je smartwatch, zoals een Galaxy Watch of Pixel Watch? Dat kan bijvoorbeeld met Spotify. Best handig, want hierdoor kun je ook zonder internetverbinding muziek luisteren via de populaire streamingdienst. Door een nieuwe functie is het makkelijker geworden om nummers op je horloge te zetten.

Spotify laat je nu op afstand muziek downloaden op andere apparaten. Dat wil zeggen dat je met de Spotify-app op je smartphone makkelijk liedjes op je Wear OS-horloge zet, zodat je ook offline kan luisteren. Hierdoor hoef je ook niet meer te pielen op het kleine schermpje van je smartwatch.

Het werkt als volgt:

Pak je telefoon erbij en open de Spotify-app; Ga naar een afspeellijst waar je nummers uit wil downloaden; Bij iedere afspeellijst zie je een knopje met drie puntjes. Als je hier op tikt, zie je de optie ‘Downloaden naar andere apparaten; Kies deze optie en selecteer vervolgens je smartwatch. De afspeellijst wordt op je horloge gedownload voor offline gebruik; Wij kiezen hier voor ‘SM-R945F’, oftewel: de Samsung Galaxy Watch 6. Als je nu de Spotify-app op je Wear OS-smartwatch opent, kun je bij ‘Downloads’ zien welke liedjes zijn opgeslagen.

Belangrijk om te weten is dat de nieuwe feature geleidelijk naar iedereen wordt uitgerold. Ook heb je een Spotify Premium-abonnement nodig. Lukt het jou nog niet om op afstand muziek te downloaden via Spotify? Heb dan nog even geduld. De functie hebben wij getest op een Google Pixel 9 en Samsung Galaxy Watch 6.

De functie is overigens ook te gebruiken voor andere apparaten. Zo kun je vanaf je smartphone muziek downloaden op je laptop, laptop of een tweede telefoon.

Prijzen van Spotify

Spotify voegt regelmatig nieuwe features toe, maar daar betaal je natuurlijk wel voor. Eerder dit jaar verhoogde de muziekstreamingdienst zijn prijzen. Hierdoor ben je als Premium Individuel-gebruiker (het abonnement voor een enkele gebruiker) 12,99 euro per maand kwijt. Voor het Family-abonnement ben je zelfs maandelijks 21,99 euro kwijt.

Maar, er is een manier om de prijsverhogingen te omzeilen door een ongevraagde extra uit je abonnement te schrappen. Check hiervoor dit artikel:

