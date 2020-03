Vanaf nu kun je je naam en foto veranderen op Spotify. Zo maak je de muziek-app weer een stukje persoonlijker.

Spotify-naam en foto veranderen: zo werkt het

Het beginscherm van Spotify is in een fris jasje gestoken. Niet alleen de muzieksuggesties zijn persoonlijker geworden, ook de app zelf is nu te personaliseren. Je kunt namelijk je naam en profielfoto aanpassen. Let op: het gaat hier dus om de naam waaronder anderen jou bijvoorbeeld herkennen op Spotify, en dus niet om je inlognaam.

Zo verander je je naam op Spotify:

Open de Spotify-app op je Android-smartphone; Ga naar het Home-tabblad, indien deze niet automatisch opende; Tik op het tandwiel-icoon rechtsboven en selecteer vervolgens ‘Profiel bekijken’; Kies ‘Profiel bewerken’ en tik op je naam; Voer een nieuwe naam in en druk rechtsboven op ‘Opslaan’.

In hetzelfde menu pas je ook je profielfoto aan. Druk simpelweg op je initialen en maak een nieuwe foto, of kies een eerder gemaakt plaatje. Druk vervolgens rechtsboven op ‘Opslaan’ om je foto en eventueel naam te wijzigen.

Op de computer

Luister je Spotify op de desktop? Volg dan onderstaande aanwijzingen om je foto te wijzigen:

Open Spotify en klik op je profielnaam; Tik op je profielfoto en kies ‘Wijzigen’; Geef vervolgens aan of je je Spotify-foto wil wijzigen, of compleet wil verwijderen.

Het is vreemd genoeg niet mogelijk om je Spotify-naam via de desktop te veranderen. Hiervoor kun je dus het best alsnog even je smartphone erbij pakken.



