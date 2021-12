Abonneren op een podcast in Spotify: zo krijg je extra shows

Heb jij geld over voor je favoriete podcast op Spotify? Door abonnee van een podcast te worden krijg je extra afleveringen, behind the scenes-opnamen of andere extra’s. Zo werkt het.

Een podcast-abonnement in Spotify nemen

Sinds kort kunnen podcastmakers abonnementen in Spotify aanbieden. Voor een bedrag van tussen de 0,99 en 3,99 euro per maand krijgen luisteraars toegang tot extra afleveringen en andere extra’s. Het is aan podcastmakers of ze abonnementen aanbieden: dit is dus niet per se het geval.

Abonneren op een Spotify-podcast doe je zo:

Open de Spotify-app en zoek naar de podcast waar je op wil abonneren; Druk bovenaan de profielpagina op “Toegang krijgen”. Je wordt nu doorgestuurd naar Anchor, de betaalpartner; Vul hier je creditcardgegevens in en bevestig je abonnement.

Vervolgens wordt je abonnement afgesloten en ga je terug naar de Spotify-app. Als het goed is, krijg je nu toegang tot alle afleveringen en extra’s die achter een betaalmuur zitten. Zo lang je blijft betalen behoud je toegang tot de afgeschermde afleveringen en extra’s.

Podcastmakers moeten de abonnementen zelf aanzetten. In Nederland zijn drie podcasts als eerste met betaalde content aan de slag gegaan. Naast de show van Maarten van Rossum kun je je ook abonneren op Lekker Lullen de Podcast en Pa en de Politiek.

De toekomst van Spotify

Spotify hoopt dat de komende tijd meer makers betaalde abonnementen gaan aanbieden. De eerste twee jaar ontvangen podcasters alle inkomsten die ze via Spotify verdienen. Na die twee jaar rekent Spotify een commissie van vijf procent.

Het aanbieden van podcastabonnementen is een belangrijke stap voor Spotify. De app ziet zichzelf namelijk allang niet meer als aanbieder van slechts muziek, maar als een brede audio-app. Naast podcasts en muziek kun je binnenkort bijvoorbeeld ook van luisterboeken genieten.

