Het is mogelijk om podcasts én muziek aan een Spotify-afspeellijst toe te voegen. Je kunt natuurlijk ook een playlist met alleen maar afleveringen van je favoriete serie maken. Zo maak je je eigen podcast-afspeellijst in Spotify.



Spotify podcast-afspeellijst maken

Afspeellijsten zijn ontzettend populair. Naast de door Spotify zelf samengestelde playlists zijn er maar liefst drie miljard afspeellijsten door gebruikers gemaakt. Eerst kon je alleen liedjes aan een afspeellijst toevoegen, maar inmiddels is het ook mogelijk om afleveringen van podcasts toe te voegen. Het is net zo simpel als een muziekafspeellijst maken en gaat zo:

Open Spotify op je Android-telefoon of -tablet; Zoek de podcast-aflevering die je wil toevoegen op; Tik op de drie puntjes aan de rechterkant en kies ‘Voeg toe aan’; Kies een bestaande afspeellijst, of maak een nieuwe playlist aan; Klaar ben je.

Je kunt eventueel ook de volgorde van de afspeellijst aanpassen door de afleveringen of muzieknummers even vast te houden en vervolgens te verplaatsen. Luister je ook op je computer naar Spotify? Voorlopig kun je alleen op telefoon en tablet podcast-afleveringen aan een afspeellijst toevoegen.

Het is mogelijk om muzieknummers en podcast-shows aan dezelfde playlist toe te voegen. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer je een lange autorit voor de boeg hebt, of een intercontinentale vlucht. Je verwijdert podcast-afleveringen of muzieknummers door in de afspeellijst wederom op de drie puntjes te tikken. Kies nu voor ‘Uit deze afspeellijst verwijderen’.

Spotify en podcasts

Spotify begon ooit als muziekstreamingdienst, maar richt zich sinds de overname van Gimlet Media en Anchor ook steeds meer op de podcastmarkt. De Zweedse muziekdienst omschrijft zichzelf nu dan ook als “audiobedrijf” en gaat onder meer eigen podcast-shows maken.