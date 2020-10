De Google Assistent kan vanaf nu podcasts via Spotify afspelen. Op die manier kun je bijvoorbeeld de populaire podcasts van Joe Rogan of Michelle Obama met enkel en alleen een stemcommando aanzetten. De functie is vooralsnog alleen in het Engels beschikbaar.

Spotify-podcasts luisteren via Google Assistent

Je moet de Google Assistent dus ook op deze taal instellen, anders werkt het niet. Dat doe je door de Assistent-app te openen, rechtsboven op je profiel te tikken en vervolgens naar ‘Talen’ te gaan. Hier selecteer je Engels. Check? Volg dan onderstaande stappen om Spotify-podcasts met de Google Assistent te luisteren.

Controleer Zorg ervoor dat je smartphone en apparaat met Google Assistent, zoals de Google Home of Nest Audio, met hetzelfde wifi-netwerk zijn verbonden; Google Home-app Open vervolgens de Google Home-app op je smartphone en tik op het plusje linksboven in het scherm. Kies ‘Music and audio’; Spotify koppelen Selecteer vervolgens Spotify uit de lijst. Ben je nog niet ingelogd? Voer dan je gebruikersnaam en wachtwoord in. Klaar ben je!

Je hebt Spotify nu gekoppeld als dé app voor het afspelen van muziek en audio. Vervolgens kun je dus aan de hand van stemcommando’s onder meer podcasts opzeggen. Zeg bijvoorbeeld “Hey Google, play the Michelle Obama-podcast on Spotify”, waarna de show van de ex-presidentsvrouw begint af te spelen.

Spotify heeft de afgelopen weken en maanden een hoop nieuwe functies geïntroduceerd. In de huidige coronasituatie is met name Group Session een toepasselijke. Met deze functie kun je namelijk samen op afstand naar muziek luisteren.

Verder bracht Spotify onlangs Listen Alike uit. Hiermee kun je checken in hoeverre jouw muzieksmaak overeenkomt met die van bekende muzikanten, waaronder Alicia Keys en John Legend. Ben je uitgeluisterd op de muziekdienst? Check dan ons artikel over het opzeggen van je Spotify-abonnement.

