Spotify Premium-prijzen: dit kosten de abonnementen in 2021

Spotify heeft diverse Premium-abonnementen met verschillende prijzen en voerde laatst een prijsverhoging door. Ben je benieuwd wat je in 2021 betaalt voor Spotify Premium? Android Planet zet alle abonnementen op een rijtje.

Spotify Premium-prijzen in 2021

Met een abonnement op Spotify Premium luister je onbeperkt, offline en zonder reclames naar je favoriete muziek en podcasts. Omdat ieder huishouden anders is, heeft Spotify verschillende Premium-abonnementen. In het voorjaar van 2021 verhoogde Spotify zijn Premium-prijzen met één tot een paar euro per maand per abonnement. Een flinke verhoging dus, die het bedrijf verdedigt met het argument dat gebruikers er ‘nieuwe content en features’ voor terugkrijgen.

In onderstaand overzicht vind je de Spotify Premium-prijzen na die prijsverhoging. Dit betaal je dus in 2021 voor een abonnement.

Spotify Premium: 9,99 euro per maand

Als je in je eentje Spotify Premium wil gebruiken, kun je het individuele abonnement afsluiten. Voor dit abonnement betaal je 9,99 euro per maand. Het individuele abonnement is naar verhouding duurder dan abonnementen die je met gezinsleden kan delen.

Spotify Student: 5,99 euro per maand

Spotify heeft een speciaal Premium-abonnement voor studenten aan het hoger onderwijs. Dit abonnement is qua features identiek aan het reguliere Premium-abonnement, maar een paar euro per maand goedkoper. Je betaalt 5,99 euro per maand voor het Student-abonnement.

Dat is één euro per maand meer dan in 2020. Op jaarbasis betaal je dus twaalf euro meer voor het abonnement.

Spotify Premium Duo: 13,99 euro per maand

Een Spotify Duo-abonnement kost 13,99 euro per maand en dat is één euro meer dan in 2020. Met dit Duo-abonnement kunnen twee mensen met een apart account muziek luisteren, op voorwaarde dat zij in hetzelfde huis wonen. Na het aanmaken van de accounts is er (nog) geen controle op die voorwaarde.

Met een Duo-abonnement krijgen de twee gebruikers ook een Duo Mix voorgeschoteld. Deze afspeellijst combineert de favoriete muziek van de twee gebruikers.

Spotify Premium Family: 17,99 euro per maand

Voor een Spotify Premium Family-abonnement betaal je in 2021 17,99 euro per maand. Een prijsstijging van 3 euro, want in 2020 betaalde je maandelijks nog 14,99 euro voor het gezinsabonnement.

Je kan het Family-abonnement met maximaal zes personen gebruiken, waarbij iedereen een eigen account heeft. Spotify stelt als voorwaarde dat alle gebruikers op hetzelfde adres wonen, maar controleert hier na de registratie van je account (nog) niet streng op.

Spotify HiFi in aantocht

Spotify komt in 2021 ook met een nieuw abonnement genaamd Spotify HiFi. Dit abonnement laat je muziek luisteren zonder kwaliteitsverlies, dus op het niveau van een cd. Op moment van schrijven is het nog niet duidelijk wanneer en voor welke maandprijs Spotify HiFi verschijnt.

Ben je benieuwd welk abonnement nu het beste bij jou past? Onze keuzehulp helpt je bij het kiezen van je favoriete Spotify-abonnement.

Spotify vs andere streamingdiensten

Hoe duur is Spotify Premium in vergelijking met concurrerende muziekstreamingsdiensten? Dat hangt van het type abonnement af. De voornaamste concurrenten van Spotify zijn Apple Music, Amazon Music Unlimited en YouTube Music Premium. Voor Apple Music en YouTube Music Premium betaal je als student 4,99 euro per maand en als reguliere gebruiker 9,99 euro per maand. Het gezinsabonnement voor zes personen kost 14,99 euro per maand. Als student en familie ben je met Apple Music of Googles streamingdienst dus goedkoper uit.

Amazon Prime Music heeft geen studentenabonnement. Voor één account betaal je 9,99 euro per maand en een gezinsabonnement kost maandelijks 14,99 euro. Amazons gezinsabonnement is dus ook euro’s per maand voordeliger dan dat van Spotify. Nieuwsgierig geworden naar Amazon Music? In onze uitgebreide Amazon Music startersgids lees je alles wat je moet weten over de streamingdienst.

Als je met je hele huishouden onbeperkt muziek wil luisteren, kun je onze gids met de beste muziekstreamingsdiensten met familieabonnementen lezen.

