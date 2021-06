Spotify is waarschijnlijk een van de meest gebruikte apps op je Android-telefoon en zit boordevol toffe functies. Met deze handige, maar onbekende tips haal je alles uit de muziekstreamingdienst.



De 7 beste Spotify-tips

Spotify is de populairste app om naar muziek te luisteren. Alhoewel het programma in de basis heel simpel is, zijn er ook genoeg functies die wat beter verstopt zitten. Met deze tips haal jij alles uit Spotify.

1. Volume verhogen

Vind je het luistervolume nog steeds te zacht dan kun je dat met een simpele instelling van Spotify aanpassen. Duik de instellingen in en zoek naar ‘Volume normaliseren’. Daar zet je het vinkje aan en daaronder pas je het ‘Volume’ aan. Keuze heb je daarbij uit hard, normaal en zacht.

2. Spotify in Google Maps

Fan van Spotify én navigeer je veel met Google Maps? Koppel dan de apps aan elkaar, zodat je vanuit de navigatie-app makkelijk en snel muziek bedient en kunt zien wat er afspeelt. Om dit te doen, pak je je toestel erbij en je volgt onderstaande stappen:

Open Google Maps en open de ‘Instellingen’; Tik op ‘Navigatie-instellingen’ en kies voor ‘standaard media-app’; Selecteer Spotify en genieten maar.

Vervolgens is het een kwestie van de rechten toekennen via de notificatie die je krijgt te zien. Zo kun je optimaal genieten van beide apps, zonder dat je telkens hoeft te wisselen.

3. Automodus van Spotify

Spotify gebruiken in de auto kan veilig met Android Auto, maar de muziek-app kent ook een eigen modus voor in de auto. Knoppen zijn bijvoorbeeld groter, waardoor bedienen een stuk makkelijker is. Zo klem je je toestel op het ventilatierooster, kun je veilig rijden, maar ook genieten van de fijnste deuntjes.

Je kunt trouwens zelf instellen wanneer deze speciale automodus te gebruiken is. Zo kun je kiezen voor altijd, ook als je dus niet in de auto zit, of nooit. Daarnaast kun je ook kiezen voor ‘Alleen in de auto’. Pak weer even je toestel erbij en open de instellingen van Spotify. Scroll naar ‘Overschakelen naar automodus’ en maak daar jouw keuze.

4. Gebruik Spotify als wekker met Google Klok

Spotify is natuurlijk dé muziekbron en wat is er nou fijner om wakker te worden met jouw favoriete muziek. Een fijne combinatie is dan die met Google Klok. Onder andere die app heeft integratie met Spotify, waardoor de keuze qua wekkergeluid natuurlijk reuze is.

Zet een wekker zoals je gewend bent, tik op het alarmbelletje en kies in de lijst voor Spotify. Vervolgens ga je op zoek naar het juiste muziekje, zodat je heerlijk wakker wordt. Je hoeft trouwens niet per se een nummer te kiezen, maar ook een afspeellijst of bepaalde artiest is mogelijk.

5. Slaaptimer

Naast wakker worden met heerlijke muziek van Spotify kun je er natuurlijk ook mee in slaap vallen. Zo stel je makkelijk in hoe lang de muziek moet doorspelen. Naast het opgeven van een bepaalde tijdsduur is het ook mogelijk om te de muziek te laten stoppen na een nummer of podcast.

Een slaaptimer instellen? Kwestie van op de drie puntjes rechtsboven klikken als er muziek speelt. Vervolgens kies je voor slaaptimer en is het tijd om in slaap te vallen.

6. Data besparen

Muziek streamen via Spotify kost gewoonweg data. Fijn als je thuis of op kantoor bent, maar onderweg gebruik je daarvoor natuurlijk je mobiele dataverbinding. Luister je per dag uren muziek, dan kan dat al snel in de MB’s lopen. Gelukkig biedt de app allerlei mogelijkheden om data te besparen.

Het fijnste is om gewoonweg muziek offline te downloaden en op te slaan op je toestel, waarvoor je dan natuurlijk wel even wifi moet gebruiken. Dat doe je makkelijk door naar het nummer, afspeellijst of album te gaan en daar op de downloadknop te tikken.

Daarnaast kun je ook denken aan de kwaliteit van de streams die je luistert. Hoe lager de kwaliteit, hoe minder data het kost. Open hiervoor ook weer de instellingen en scroll naar ‘geluidskwaliteit’. Daar kies je bij ‘Streaming via mobiel netwerk’ voor de juiste instelling. In datzelfde menu kun je ook instellen dat je muziek downloaden via een mobiele verbinding wel of niet wil toelaten.

En tot slot zijn er nog de korte videoclips die je soms ziet als je een nummer afspeelt. Ook dat kost uiteraard data en uitschakelen hiervan is ook mogelijk. Duik in de instellingen en ga naar het afspelen-menu. Vervolgens scroll je naar ‘Canvas’ en zet je het vinkje uit.

7. Artiesten blokkeren

Geen fan van een bepaalde artiest? Simpelweg een kwestie van blokkeren dan. Nummers daarvan kom je zo niet meer tegen en ook in afspeellijsten verdwijnt de artiest als sneeuw voor de zon. Ga daarvoor naar de artiestenpagina, tik rechtsboven op de drie puntjes en kies voor de optie “dit niet afspelen”.

