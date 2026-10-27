Met deze 6 tips verbeter je jouw ervaring met Spotify op Android

Teleurgesteld in Spotify op Android? Met deze tips zorg je ervoor dat de gebruikservaring van de app er flink op vooruit gaat.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spotify verbeteren op Android: zo doe je dat

Spotify-gebruikers mopperen graag over de app vanwege de toevoeging van podcasts, audioboeken, video’s en AI-functies. Of ze klagen bijvoorbeeld over de audiokwaliteit vergeleken met andere muziekdiensten. Wat je misschien niet weet, is dat je de app flink kunt aanpassen om je ervaring te verbeteren. Wij hebben 6 handige tips!

1. Zet de geluidskwaliteit omhoog

Mensen die klagen dat de geluidskwaliteit van Spotify niet goed is, hebben waarschijnlijk nooit de moeite genomen om in de instellingen van de app te duiken. Mogelijk staat de kwaliteit gewoonweg lager ingesteld dan je dacht.

In de instellingen ga je daarvoor naar ‘Mediakwaliteit’. Daar kun je kiezen hoe goed de wifi-streamingkwaliteit moet zijn (voor als je met wifi bent verbonden), wat de streamingkwaliteit met mobiele data moet zijn (als je niet met wifi bent verbonden) en wat de downloadkwaliteit moet zijn (de kwaliteit van de liedjes die je voor offline luisteren hebt opgeslagen).

De regel is: hoe hoger de kwaliteit, des te meer data het kost. Zowel om te streamen als qua opslagruimte op je smartphone. Denk dus goed na over de juiste balans tussen kwaliteit en wat hetje kost. Sowieso kun je de wifi-streamingkwaliteit lekker hoog zetten.

2. Pak controle over de shuffle

Met shuffle laat je muziek in willekeurige volgorde afspelen, maar hoe willekeurig is dat echt? Omdat een werkelijke shuffle soms dezelfde muziek opnieuw laat horen, maken de meeste diensten gebruik van een algoritmische shuffle die willekeuriger moet lijken. Wist je dat je met Spotify de mogelijkheid krijgt om de ‘echte’ shuffle daadwerkelijk in te schakelen?

Dat kan in de instellingen bij het kopje ‘Afspelen’. Daar kies je bij ‘Shuffle’ voor ‘Standaard’ in plaats van ‘Minder herhalingen’. Het kan dan wel gebeuren dat je vaker hetzelfde liedje hoort, want zo werkt kans nou eenmaal.

Hier kun je ook Smart Shuffle uitschakelen door het schuifje achter ‘Smart Shuffle toevoegen’ uit te zetten. Met Smart Shuffle worden er extra aanraders tussen de liedjes van je eigen playlist gepropt. Gebruik je deze optie niet, schakel ‘m dan uit. Dan verschijnt Smart Shuffle ook niet meer als je op de Shuffle-knop drukt.

3. Kijk eens wat vaker naar de Muziek-tab

Klagen dat de app te vol zit met podcasts, audioboeken en meer is logisch, omdat dit vroeger niet zo was. Gelukkig kun je al die extra content heel makkelijk wegfilteren door bovenin het scherm op ‘Muziek’ te tikken. Je vindt dan de nieuwste releases, mixen, je playlist, albums en veel meer. Helemaal vrij van podcasts en audioboeken.

Ook leuk is dat zodra je op ‘Muziek’ tikt er een nieuwe knop verschijnt met ‘Volg ik’. Tik hierop om enkel updates van artiesten te zien die jij volgt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Luister in een privémodus

Merk je dat je specifieke muziek niet luistert, omdat je op bang bent dat het gevolgen heeft? Je muziek kan bijvoorbeeld je algoritmes beïnvloeden, je vrienden zien wat je luistert en je wil niet dat het in je Spotify Wrapped terecht komt. Geen nood, want er is een oplossing waardoor je gewoon de muziek kunt aanzetten die je echt wil luisteren.

Als je in de instellingen naar “Privacy en sociaal” gaat kun je daar een privésessie inschakelen. Je kunt dan ongestoord luisteren wat je wil zonder dat het gevolgen heeft. Na zes uur wordt de sessie automatisch weer afgesloten. Wil je dan weer opnieuw guilty pleasures luisteren, dan moet je de sessie opnieuw inschakelen.

5. Muziek voor kinderen uitsluiten van je Smaakprofiel

Speel je via jouw Spotify-account ook muziek af voor je kinderen, dan vind je deze muziek al snel terug in bijvoorbeeld je Spotify Wrapped of bij de muziek die Spotify aanraadt. Dat verpest de complete ervaring van de app. Daar hoef je niet elke keer een privésessie voor te starten. In de instellingen kun je ook naar “Content en weergave” om daar het schuifje uit te zetten bij “Muziek voor kinderen en het hele gezin gebruiken voor Smaakprofiel”.

6. Video’s uitzetten

Spotify doet steeds meer met video. Zo kun je niet alleen videoclips kijken, maar tijdens het luisteren van muziek zie je ook vaak een kort stukje video van een paar seconden in beeld dat zich blijft herhalen. Als dit je stoort, dan kun je het allemaal uitzetten. Daarvoor ga je in de instellingen van de app naar “Content en weergave”.

Je kunt daar verschillende soorten video’s uitschakelen. Het kopje “Canvas” staat voor de video’s van enkele seconden die je ziet als je een liedje afspeelt. Daarnaast kun je los “Muziekvideo’s” en “Overige video’s” uitschakelen.

Nieuwe Spotify-functies

Check ook de nieuwe Spotify-functies die je moet kennen, met onder andere SongDNA en de AI-DJ.

Kies ons als voorkeursbron als je Android Planet vaker wil tegenkomen in je zoekresultaten!