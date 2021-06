Uitleg: Zo werkt de ingebouwde stappenteller op je telefoon

Vrijwel iedere telefoon heeft tegenwoordig een stappenteller. Hoe werkt dit? Tijd voor een begrijpelijke uitleg: dit komt er allemaal kijken bij het meten van je stappen.

Zo werkt de stappenteller op je telefoon

Hoor jij al bij de 10K-club? Veel mensen zweren erbij en zetten dagelijks minstens 10000 stappen. De geestelijk vader van deze overtuiging is de Japanse arts Yoshiro Hatano. Volgens hem is het absoluut noodzakelijk om dagelijks een flink stuk te wandelen. Hatano zegt dat je minstens 6000 stappen moet zetten, maar dat 10000 het streven is.

Of dit daadwerkelijk hét recept is voor een lang en gezond leven, blijft een wetenschappelijk vraagteken. Feit is dat beweging in het algemeen belangrijk is voor onze gezondheid: van heel veel stilzitten wordt niemand beter. Ook staat vast dat stappentellers de afgelopen jaren steeds populairder zijn geworden.

De echte die-hards lopen met een fitnesstracker of speciaal daarvoor gemaakte pedometer-app rond, maar de meesten zullen hiervoor vertrouwen op de stappenteller in hun broekzak. Het is daarom hoog tijd om deze eens te analyseren: hoe werkt de stappenteller in je telefoon eigenlijk?

Hoe werkt de stappenteller van je telefoon?

Het korte antwoord is: via sensoren. Een smartphone zit volgestopt met allerlei hardware en elektronica. Deze zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld onderweg bereik hebt en dat je scherm automatisch kantelt als je een film kijkt. Het uitlichten waard zijn de bewegingssensoren.

Deze sensoren registreren, zoals de naam al verraadt, je bewegingen. Zodra je begint te lopen begint de versnellingsmeter – de belangrijkste bewegingssensor van een smartphone – met tellen. De versnellingsmeter meet hoe hard het apparaat in een bepaalde richting versnelt. Is de beweging aanzienlijk? Dan wordt een stap geteld.

Maar hoe weet de telefoon dan hoe grote stappen jij neemt? Daarvoor wordt gekeken naar jouw persoonlijke kenmerken. Wat is je geslacht, hoe lang ben je en hoeveel tik je op de weegschaal aan? Op basis van deze kenmerken doet de stappenteller van je telefoon een inschatting van je staplengte. Deze is weer nodig om jouw loopsnelheid te berekenen.

Geen harde feiten

Omdat het om inschattingen gaat, is de stappenteller van je telefoon nooit helemaal accuraat. Wel doet je smartphone zijn best om de stappen zo nauwkeurig mogelijk te registreren. Dat doet ‘ie vooral door zichzelf te controleren. Een voorbeeld maakt veel duidelijk:

Zit jij met je telefoon te zwaaien op de bank, dan denkt de versnellingsmeter dat je aan het lopen bent. Op dat moment komt de gyroscoop om de hoek kijken, een andere smartphonesensor, die weet of je de telefoon horizontaal of verticaal gebruikt. Deze laat de versnellingsmeter weten dat je niet daadwerkelijk aan de wandel bent.

Dit was een afstraffend voorbeeld, maar het werkt ook de andere kant op. De data van de versnellingsmeter kan namelijk ook aangevuld worden. Wanneer er een hoogtemeter in je toestel zit, registreert deze namelijk hoeveel je stijgt en afdaalt tijdens de wandeltocht.

Klopt de stappenteller niet?

Samenvattend zit er best veel techniek achter de stappenteller van een telefoon. Dit verklaart dan ook waarom twee telefoons soms andere resultaten geven, terwijl je een identieke route hebt afgelegd.

Het ‘probleem’ ligt dan waarschijnlijk bij de hardware van de smartphones. Er zit namelijk verschil in de kwaliteit van bewegingssensoren. Een slechte bewegingssensor is veel onnauwkeuriger dan een degelijk exemplaar.

Ook kan het liggen aan de instellingen van de app die je gebruikt. Met name je geslacht, lengte en gewicht zijn belangrijk voor het berekenen van je staplengte. Tot slot zitten er misschien helemaal geen bewegingssensoren in je toestel. Dit is met name het geval bij smartphones die voor 2016 gemaakt zijn.

Over het algemeen geldt: hoe meer (goede) sensoren, hoe beter het resultaat. Wanneer je smartphone bijvoorbeeld een goede hoogtemeter heeft, komt het daadwerkelijk aantal gelopen stappen tijdens een bergwandeling veel nauwkeuriger overeen dan wanneer je een model zonder hoogtemeter hebt.

Aan de slag

De meeste telefoons van tegenwoordig hebben een ingebouwde stappenteller. Deze bewegingssensoren staan op de achtergrond aan en verbruiken over het algemeen weinig stroom. Het enige dat jij hoeft te doen, is je smartphone bij je dragen tijdens het wandelen.

Er zijn meerdere apps voor het bijhouden van je wandeldoelen. De populairste is Google Fit. Deze registreert niet alleen hoeveel stappen je zet, maar ook hoe intensief het was. De app houdt daarom ook je hardloop- en fietssessies bij. Je kunt Google Fit bovendien koppelen met andere apps om zo een totaaloverzicht van je gezondheid te krijgen.

Niet iedereen vindt het een fijne gedachte om met Google in zee te gaan. Er zijn gelukkig legio alternatieve stappenteller-apps beschikbaar. Bekijk bijvoorbeeld een de doeltreffend genoemde Stappenteller of Walkr. In onderstaand artikel staan we stil bij nog meer fijne stappentellers voor Android.

