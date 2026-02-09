Streamer hoppen: met deze tips betaal je minder zonder iets te missen

Streamingdiensten worden steeds duurder en streamer hoppen is de beste manier om daarmee om te gaan, maar hoe pak je dat praktisch aan?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Streamingdienst hoppen: zo doe je dat

Ze worden allemaal weer duurder die streamingdiensten. Niet alleen de internationale streamers zoals Netflix en SkyShowtime, maar ook de Nederlandse versies met recentelijk nog prijsverhogingen voor Videoland en NPO Plus.

De beste manier om daarmee om te gaan is om streamingdiensten te hoppen. Daarmee wordt bedoeld dat je niet het hele jaar door alle abonnementen aanhoudt, maar je regelmatig wisselt. Zo heb je de ene maand bijvoorbeeld Netflix en Videoland en de andere maand HBO Max en Disney Plus. Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Met deze tips wordt dat een stuk beter te doen.

1. Houd elders bij welke series en films je wil zien

Als je bang bent om iets te missen, is het handig om een plek te hebben waar je bijhoudt welke series je nog wil zien en welke series er binnenkort uitkomen. Daar kun je de Nederlandse app MijnSerie voor gebruiken. In deze app plaats je series in verschillende lijsten en kun je per aflevering aangeven of je die al hebt gezien. Een alternatief is de app Binge.

MijnSerie MijnSerie 8.0 (1.173 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Kies maximaal twee streamingdiensten per maand

Het is zelden nodig om meer dan twee streamingdiensten per maand te hebben, omdat je toch geen tijd hebt om alles te kijken. Als je bijhoudt wat je nog wil zien, kun je bij genoeg seizoenen op je lijstje van bijvoorbeeld HBO Max een maandje HBO Max overwegen. Een extra voordeel hiervan is dat je direct complete seizoenen kunt bingen, in plaats van dat je elke week moet wachten op een nieuwe aflevering.

Als je wil meedoen met het gesprek van de dag, dan kun je het abonnement ook afsluiten als de laatste drie afleveringen van een veelbesproken seizoen nog uitgezonden moeten worden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Sluit abonnementen via Prime Video af

Abonnementen opzeggen en weer starten kan best een gedoe zijn. Zeker als je ze niet allemaal via de Play Store hebt afgesloten. Een oplossing is door abonnementen via Prime Video af te sluiten. Op deze streamingdienst kun je namelijk een uitbreiding kopen met bijvoorbeeld HBO Max, SkyShowtime, Apple TV of MUBI. Je betaalt dan wel hetzelfde als de normale abonnementen, maar afsluiten en starten gebeurt op dezelfde plek met hetzelfde account.

Het vereiste is wel dat je Amazon Prime moet aanhouden, maar ondanks een recente prijsverhoging blijft deze dienst relatief goedkoop. Zeker als je regelmatig via Amazon bestelt en dankzij een Prime-abonnement geen verzendkosten betaalt.

4. Laat je abonnementen opzeggen

Er zijn ook verschillende apps beschikbaar die voor jou abonnementen kunnen opzeggen. Dyme is daar het bekendste voorbeeld van. Deze app zet alle abonnementen die je hebt op een rijtje en annuleert ze voor je.

Dyme: Huishoudboekje & Budget Dyme B.V. 8.6 (4.652 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Kijktips

Ook op Android Planet kun je terecht voor nieuwe kijktips, die je mooi op je lijstje kunt plaatsen voor later. De nieuwste edities vind je hieronder: