7 handige tips om geld te besparen op je streamingdiensten

Met al die verschillende streamingdiensten lopen de maandelijkse kosten al snel op. In dit artikel lees je verschillende manieren om geld te besparen.

Met je streamingdiensten geld besparen

Het aantal streamingdiensten blijft toenemen, met onder andere Netflix, Disney Plus, Videoland, HBO Max, SkyShowtime en nog veel meer. Je neemt hier en daar een abonnement en voor je het weet loopt je rekening leeg. Om geld te besparen kan het heel slim zijn om even goed naar al deze abonnementen te kijken. Hieronder geven we zeven snelle tips om wat euro’s in je portemonnee te houden.

1. Wissel van dienst

Een slimme manier om met zo veel verschillende streamingdiensten om te gaan, is door te wisselen. Neem bijvoorbeeld de ene maand Netflix, de volgende maand HBO Max en daarna een keertje Disney Plus. Waarschijnlijk heeft niet elke dienst elke maand een nieuwe serie of film die je direct wil zien.

Als je alle diensten maar door laat lopen, betaal je zo vele tientallen euro per maand. Door te wisselen betaal je maar één abonnement per maand en dat is flink geld besparen.

2. Zeg op wat je niet kijkt

Ga al je abonnementen eens langs en bedenk je goed of je er echt gebruik van maakt. Heb je bijvoorbeeld een Disney Plus-abonnement, maar een hekel aan Star Wars en Marvel? Dan kun je dat geld beter besteden. Zeg diensten die je eigenlijk toch niet gebruikt gewoon op. Je kunt dan altijd later weer een maandje nemen als er toch weer iets is dat je echt wil zien.

Om al je abonnementen in de gaten te houden, kun je ook een budgetteer-app gebruiken. Apps zoals Dyme zetten de abonnementen die je hebt netjes op een rijtje. Zo wordt er nooit meer ongemerkt geld van je rekening geschreven.

3. Kies voor het jaarabonnement

Weet je zeker dat je een streamingdienst het hele jaar door nodig hebt? Dan is het slim om in plaats van een maandabonnement een jaarabonnement af te sluiten. Mits dat mogelijk is natuurlijk.

Zo kost Disney Plus op dit moment 8,99 euro per maand of 89,90 euro per jaar. Betaal je per maand, dan ben je uiteindelijk 107,88 euro kwijt. Met een jaarabonnement bespaar je dus 17,98 euro per jaar.

4. Maak gebruik van proefperiodes

Veel streamingdiensten bieden een tijdelijke proefperiode aan. Soms is dat een week, maar soms kun je ook een maand gratis kijken. Maak daar gebruik van, want in die tijd kun je een hoop kijken.

Misschien heb je daarna zelfs geen abonnement meer nodig, omdat je alles wat je had willen zien al hebt gezien. Ook kun je zo mooi proberen of de series en films waar je interesse in had daadwerkelijk wat voor je zijn – en of het de moeite waard is om abonnee te blijven.

5. Deel de kosten

Omdat je bij de meeste streamingdiensten verschillende profielen kunt aanmaken, is het ook makkelijk om diensten met elkaar te delen. Het is financieel niet handig als jij, je partner en je familie allemaal betalen voor dezelfde abonnementen. Spreek daarom af dat bijvoorbeeld de een Netflix betaalt, de ander HBO Max enzovoort en deel de accounts dan met elkaar.

Let wel op dat het delen van accounts eigenlijk alleen binnen eigen gezin hoort te gebeuren. Het kan zijn dat een streamingdienst tegen het delen met vrienden optreedt en bijvoorbeeld je account sluit. Die kans is echter klein.

6. Controleer of je provider korting biedt

Menig provider biedt korting als je via hen een abonnement op een streamingdienst neemt. Bij KPN heet dat bijvoorbeeld ‘entertainmentkorting’. Als je zowel een internetabonnement als een mobiel abonnement bij de provider hebt, krijg je vijf euro korting op een streamingdienst. Check bij je eigen provider of er ook dergelijke mogelijkheden zijn.

7. Maak gebruik van studentenkorting

Soms is het mogelijk om studentenkorting te krijgen op een streamingdienst, mits je student bent bij een Nederlandse hogeschool of universiteit. Praktisch alle streamingdiensten voor muziek bieden deze optie. In deze gids vertellen we hoe je deze korting te pakken krijgt.

Opzeggen en kijktips

