Google heeft de automatische synchronisatie van verschillende social media-mappen in Google Foto’s tijdelijk uitgeschakeld. Dit om te zorgen voor een betere stabiliteit en snelheid van het internet tijdens de coronacrisis. In deze tip check je hoe je zulke mappen toch weer makkelijk automatisch laat synchroniseren.

Google Foto’s, geen automatische synchronisatie meer van elke map

De zoekgigant heeft aangegeven in een forumpost dat in Google Foto’s tijdelijk niet alle mappen, vooral van social media-apps, automatisch worden gesynchroniseerd met de cloud. Door het coronavirus is het internet nodig voor andere belangrijkere zaken, aldus Google.

Wil je zulke mappen toch weer automatisch laten synchroniseren met de cloud vanuit Google Foto’s, volg dan onderstaand stappenplan.

Open de Google Foto’s app op je smartphone of tablet; Klik rechtsonder op ‘albums’ en zoek het album op dat je wil synchroniseren; Check rechtsonder bij de albumcover of er een icoon staat van een wolkje met een streepje erdoor. Dat is namelijk een teken dat die map juist niet wordt gesynchroniseerd met de cloud. Klik desbetreffende map aan; Zet rechtsboven het schuifje ‘Back up & synchronisatie’ aan.

Vanaf dat moment wordt de map weer automatisch geback-upt in de cloud, zoals je gewend bent van Googles fotodienst.

Waarom tijdelijk geen automatische back-ups meer?

Van welke mappen er geen back-ups worden gemaakt noemt Google niet specifiek in de forumpost, maar het lijkt vooral te gaan om social media-apps. Volgens verschillende bronnen gaat het om onder andere Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter en WhatsApp.

Met deze beslissing gaat Google de strijd aan tegen het hoge internetverbruik tijdens de coronacrisis. Doordat veel mensen thuiszitten, meer foto’s en filmpjes maken en er veel meer gebruik wordt gemaakt van social media is de stroom van data van zulke apps een stuk groter geworden.

Wel is de zoekgigant hier rijkelijk laat mee. Verschillende streamingdiensten – waaronder Netflix, Amazon Prime Video en Disney – gaven al veel eerder aan de beeldkwaliteit te verlagen. Ook dit werd gedaan om ervoor te zorgen dat alles voor iedereen goed bleef werken tijdens deze crisis.

Google Foto’s grote update

Vorige week is er een grote update aangekondigd voor Google Foto’s. Het design is daarmee op de schop gegaan en ook zijn er nieuwe mogelijkheden aan de foto-app toegevoegd. De vernieuwde versie rolt langzamerhand steeds breder uit. Ook hier op de redactie van Android Planet is de vernieuwde app al te gebruiken.

Deze update wordt serverside uitgerold. Dat betekent dat je de update zelf niet kan forceren en dus even geduld moet hebben als je de nieuwe interface en mogelijkheden nog niet ziet.

