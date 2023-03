Tip: zo wijzig je snel de taal van je Android-toestel

Wil je weten hoe je snel de systeemtaal van je smartphone kunt wijzigen? In dit korte stappenplan op Android Planet leggen we uit hoe je dat zelf regelt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Taal telefoon wijzigen: makkelijk met dit stappenplan

Mijn telefoon staat eigenlijk altijd in het Engels, maar voor reviews of screenshots is Nederlands een vereiste. Ga je een andere taal leren, dan is het misschien een leuk idee om je smartphone in die taal te gebruiken.

Toch is het ook fijn en handig om soms even terug te gaan naar Nederlands, bijvoorbeeld als je een bepaalde instelling niet kunt vinden. Het aanpassen van de systeemtaal van je Android-telefoon is heel makkelijk.

Zo wijzig je de taal van je toestel:

Open de instellingen en scrol naar ‘Systeem’; Tik op ‘Talen en invoer’ en tik op ‘Talen’; Kies ‘Taal toevoegen’ en kies de gewenste taal; Veeg de gewenste taal met de twee streepjes (aan de rechterkant) naar de bovenste positie.



Bovenstaand stappenplan is opgesteld aan de hand van Android 13 op een Google Pixel 7 Pro, dus op jouw toestel kunnen de stappen anders heten. Heb je een taal ingesteld die je niet meer wil gebruiken? Tik dan rechtsboven op de drie puntjes en kies ‘Verwijderen’. Vervolgens vink je de talen aan die je niet meer wil kiezen en je drukt rechtsboven op het prullenbakje.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kies andere taal per app

In Android 13 kun je er ook voor kiezen om apps in een andere taal te gebruiken dan de ingestelde systeemtaal van je toestel. Dat werkt vooralsnog met een beperkt aantal apps, want ontwikkelaars moeten deze optie wel inbouwen. Zo werkt het bijvoorbeeld met Google Chrome, 9292OV en LinkedIn. Ook YouTube, Spotify of Google Maps bieden die optie al wel.

Welke apps zou jij graag in een andere taal gebruiken dan de ingestelde systeemtaal en wat is daarvoor de precieze reden? Laat dat uiteraard even weten in de reacties!

Meer handige tips: