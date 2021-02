Google Chrome geeft openstaande tabbladen voortaan weer in een raster. Ook is het vanaf nu mogelijk om tabs bij elkaar in een groep te zetten. Dat is erg overzichtelijk. Zo maak je gebruik van tabgroepen in Google Chrome.

Tabgroepen in Google Chrome: zo werkt het

Jarenlang stapelde Google Chrome tabbladen als kaarten op elkaar. Daardoor had je een slecht overzicht van welke websites er openstonden in de browser. Daar komt nu gelukkig verandering in. Tabbladen staan na een recente update namelijk in een raster. Je ziet in één oogopslag welke sites je het laatst hebt bezocht. Daarnaast is er meer informatie zichtbaar over deze pagina’s.

Het is nu bovendien mogelijk om tabgroepen te maken in Google Chrome. Daarmee verzamel je verschillende tabs in één venster. Zo kun je websites bijvoorbeeld groeperen op onderwerp, waardoor je snel vindt wat je zoekt en niet verdwaalt in eindeloze lijsten. Deze functie is al langer beschikbaar op de computer en je kunt hem nu eindelijk ook op je telefoon gebruiken. Zo werkt het:

Open meerdere websites in Google Chrome; Klik rechtsboven naast de url op het getal dat aangeeft hoeveel websites er openstaan; Je komt nu in de rasterweergave terecht. Sleep met je vinger een tab op een andere tab; Google Chrome creëert automatisch een tabgroep. Als je meer websites aan deze groep toe wil voegen, klik je op het plusje rechtsboven; Wil je een website verwijderen uit de groep? Sleep de tab dan naar de onderkant van het scherm.

