Tablet verkopen: met deze tips krijg je de hoogste prijs

Een nieuwe tablet kopen is hartstikke leuk, maar wat doe je met de oude? Met deze tips wordt het verkopen van een tablet een eitje.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tablet verkopen: Het begint bij de voorbereiding

Een goed begin is het halve werk. Dit gezegde gaat ook op voor het verkopen van een tablet.

Alles begint met het vooraf maken van een goede back-up. Op die manier heb je een reservekopie van alle belangrijke apps en (persoonlijke) bestanden die je kunt installeren op een nieuwe tablet. In onderstaand artikel lees je precies hoe je een back-up maakt.

→ Lees verder: Tip: zo maak je snel een back-up van je Android-toestel

Daarna is het tijd om de tablet naar fabrieksinstellingen te herstellen. Zo kan de nieuwe eigenaar direct van start gaan en haar/zijn accounts op het apparaat installeren. Door een grondige reset te maken, weet je ook zeker dat er geen foto’s of berichten meer van jou op de tablet staan.

Onderstaande video is voor Android-telefoons gemaakt, maar de aanwijzingen werken ook op tablets. Vergeet daarnaast niet om eventuele (geheugen)kaartjes uit de tablet te verwijderen.

Schoon van binnen en buiten

Nu de tablet van binnen weer helemaal schoon is, is het tijd om ook de buitenkant even op te poetsen. Daarvoor gebruik je enkele microvezeldoekjes, een wattenstaafje en een zachte borstel.

De borstel gebruik je om stof en zandresten weg te vegen. Op die manier voorkom je krassen tijdens het daadwerkelijke schoonmaken van de tablet. Daarover gesproken: pak het eerste (eventueel licht vochtige) microvezeldoekje erbij en ontdoe het scherm van viezigheid. Maak draaiende, soepele bewegingen met je pols en beweeg langzaam over het scherm en de behuizing.

Gebruik daarna een tweede, droge microvezeldoek om het scherm nogmaals af te nemen. Het wattenstaafje komt van pas bij het stofvrij maken van de oplaadpoort.

→ Verder lezen: Tablet schoonmaken in 4 stappen: zo wordt ‘ie weer schoon en fris

Als het goed is, heb je nu een volledig geresette én schone tablet. Check? Verzamel dan de originele accessoires, waaronder de oplader en het doosje. Heb je nog een kassabon? Ook die kun je erbij doen. Hoe completer het pakket, hoe waardevoller de tablet.

Twee manieren om een oude tablet te verkopen

Grofweg gezegd zijn er twee manieren om een oude tablet te verkopen.

Optie een: maak een advertentie op een handelsplatform en handel de verkoop zelf af. Deze methode levert je waarschijnlijk het meeste geld op, maar vergt tijd en inspanning. Optie twee is makkelijker, maar mogelijk minder lucratief: verkoop de tablet aan een opkoper.

1. Zelf verkopen

Marktplaats is veruit de populairste manier om zelf een tablet te verkopen. Vrijwel iedere Nederlander kent deze site en daarom heb je aan bezoekers geen tekort. Het plaatsen van een advertentie is bovendien gratis.

Maak de advertentie zo compleet mogelijk. Wees eerlijk over het model dat je verkoopt, de uiterlijke staat en informeer geïnteresseerden over mogelijke defecten. Ook is het verstandig om te vertellen waarom je de tablet verkoopt en een (richt)prijs te vermelden.

Ook heel belangrijk: zorg voor goede foto’s. Door goede foto’s te maken maak je het product niet alleen veel aantrekkelijker, maar weten potentiële kopers ook beter waar ze aan toe zijn. Laat de tablet van verschillende hoeken zien en zorg voor helder licht – het liefst daglicht.

Kijk uit voor oplichters

Verder is het belangrijk om je hoofd koel te houden. Waar gehandeld wordt zijn helaas oplichters actief en platformen als Marktplaats zijn daarop geen uitzondering. Verstuur het pakketje daarom alleen als de koper vooraf heeft betaald.

Komt diegene de tablet bij jou thuis ophalen? Dan is het de veiligste optie om de koper ter plekke het geld naar jou over te laten maken. Via je bankieren-app kun je zien of de overschrijving is gelukt. Ook is het verstandig om tijdens het ophalen niet alleen thuis te zijn – je weet immers nooit helemaal zeker wie je straks voor je hebt.

Marktplaats is overigens zeker niet het enige handelsplatform. Zo brengt Facebook Marketplace je in contact met lokale kopers, terwijl Ebay met veilingen werkt en een wereldwijd publiek heeft. Techwebsite Tweakers heeft ook een actief handelsplatform waar kopers en verkopers elkaar vinden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Zakendoen met een opkoper

Kies je voor gemak en heb je geen zin in gedoe? Dan kun je je oude tablet ook aan een daarin gespecialiseerd bedrijf verkopen.

Je begint het verkoopproces door het model op te zoeken en wat te vertellen over de staat waarin de tablet zich bevindt. Een piekfijn exemplaar levert natuurlijk meer op dan een tablet met gebruikerssporen, dus wees hier tijdens het aanmelden eerlijk over.

Zodra alle belangrijke gegevens zijn genoteerd doet de opkoper een bod. Ben je hiermee akkoord? Dan kun je de verkoop definitief maken en de tablet naar de opkoper versturen. In sommige gevallen krijg je een verzendlabel van de koper, in andere gevallen moet je hier zelf voor betalen.

Let op: de inkoopprijs van de opkoper is niet officieel, maar een indicatie. Zodra de tablet bij het bedrijf is aangekomen, controleert men of de opgegeven informatie klopt. Het beloofde bedrag wordt uitbetaald indien de tablet met de verwachtingen overeenkomt. Is de tablet in slechtere staat dan verwacht, dan krijg je een verlaagd bod.

Bekende opkopers van tweedehands tablets zijn reBuy, GSMLoket, Refurbished.nl en WeBuyIt. Dit soort partijen kopen ook kapotte tablets. Uiteraard krijg je hier wel een (fors) lagere vergoeding voor.

Hoeveel is mijn oude tablet nog waard?

Hoeveel je oude tablet nog oplevert, hangt af van meerdere omstandigheden. Uiteraard levert een relatief recent en prijzig model meer op dan een laagvlieger die al meerdere kaarsjes heeft uitgeblazen.

Wie geen flauw idee heeft hoeveel haar of zijn tablet waard is, neemt het best een kijkje bij aanbieders van refurbished-tablets. Deze exemplaren zijn eerder gebruikt en hebben eventueel gebruikerssporen, maar zijn technisch in nieuwstaat. Ook worden ze inclusief garantie verkocht.

Een ‘gewone’ tweedehands tablet levert dus niet zoveel op als een refurbished-model, maar komt wel in de buurt. Om een nog completer beeld van actuele verkoopprijzen te krijgen, kun je ook even naar vergelijkbare modellen op Marktplaats zoeken, of kijken hoeveel opkopers betalen.

Verder is timing heel belangrijk. Er is geen precieze formule om hét verkoopmoment te vinden, maar het is bijvoorbeeld niet verstandig om je oude model rond de aankondiging van een nieuwe versie van de hand te doen.

Het is handiger om dit een paar maanden voor introductie te doen. Op dat moment weet nog niet iedereen dat er een nieuwe versie aankomt. Bovendien is er dan waarschijnlijk minder aanbod, want de meeste mensen doen hun oude tablet pas weg op het moment dat ze het nieuwe model kopen.

Nieuwe tablet kopen

Ben je nog op zoek naar een nieuwe tablet? Daar helpen wij je graag bij. Wij testen aan de lopende band nieuwe tablets en weten daardoor als geen ander welke je (niet) moet hebben. In onderstaande artikelen helpen we je op weg, wat je budget ook is.