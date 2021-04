Heb je een smartwatch om je pols en wil je snel bepaalde informatie zien? Dat is een kwestie van de juiste ‘tegels’ instellen. Daarna zie je in een oogopslag het weer, je hartslag, het laatste nieuws of bijvoorbeeld je afspraken. Zo doe je dat.

Tegels gebruiken bij Wear OS

Heb jij een horloge met Wear OS, dan kun je daar natuurlijk van alles mee. Verwissel een digitale wijzerplaat, check binnenkomende notificaties of gebruik ‘m om draadloos te betalen. Met behulp van ‘tegels’ zie je in een oogopslag ook nog eens bepaalde informatie. Het aanbod van die kleine informatiebubbels wordt steeds groter en je kiest zelf welke en hoeveel je er direct op je pols ziet.

Zo stel je tegels in op Wear OS:

Pak je telefoon erbij en open de Wear OS-app; Scroll naar instellingen en tik op ‘Tegels’; Rechtsonder tik je op het blauwe plusje; Kies de juiste tegels door ze te selecteren.

Wil je de volgorde van de tegels aanpassen? Dan klik je in de app op je telefoon op de zes puntjes aan de rechterzijde en kun je ‘m naar boven of juist beneden slepen. Per ongeluk een tegel geselecteerd of wil je ‘m toch niet meer gebruiken? Dan veeg je ‘m simpelweg naar rechts om ‘m volledig te verwijderen.

Om tegels te gebruiken op je slimme horloge met Wear OS, veeg je simpelweg naar links om de juiste informatie te zien. Je hebt keuze uit meerdere Google Fit-tegels, waaronder die van je hartslag, behaalde hartpunten of om inzichten van een training te zien.

Met verschillende andere tegels die je kunt gebruiken stel je bijvoorbeeld snel een timer in, bekijk je Google Nieuws, check je hoe je geslapen hebt of je afspraken of weet je direct hoe wat de weersvoorspellingen zijn.

