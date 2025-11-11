Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd!

Tegen het algoritme in: zo geef je weerstand op sociale media en YouTube

Erwin Vogelaar
Erwin Vogelaar
11 november 2025, 15:28
3 min leestijd
We zijn ons steeds bewuster over de invloed van algoritmes, maar is er nog een uitweg? Zo ga jij tegen het algoritme in op sociale media en YouTube.

Lees verder na de advertentie.

Tegen het algoritme: zo lukt dat

Algoritmes op sociale platformen bieden een hoop goeds. Je ziet door deze technologie meer berichten en video’s over dingen die jij interessant vindt. Op deze manier kun je nieuwe mensen leren kennen, en makkelijk meer te weten komen over een specifiek onderwerp.

Toch worden we ook steeds bewuster over de schaduwzijde van deze technologie. Algoritmes zorgen er bijvoorbeeld voor dat we eeuwig blijven doorscrollen, omdat de interessante video’s en berichten nooit stoppen. Ook komen mensen door algoritmes snel in een bubbel terecht waar een eigen realiteit bestaat. Dat is een voedingsbron voor polarisatie en complottheorieën.

Er zijn gelukkig manieren om tegen die algoritmes te strijden. We leggen uit wat er per platform mogelijk is. 

Instagram screenshots

Instagram

Meta moet zowel op Facebook als Instagram de optie voor een algoritmevrije tijdlijn aanbieden. Het bedrijf krijgt daar tot eind dit jaar de tijd voor, dus binnenkort komen er meer opties bij. 

Op Instagram heb je nu alvast de optie om alleen berichten te zien van mensen die je volgt. Daarvoor je tik je in de app linksboven op ‘ Voor jou’ en kies je in het nieuwe menuutje voor ‘ Volgend’.

Vervolgens kun je naar de nieuwste berichten kijken van de mensen die jij volgt. Vervelend is wel dat zodra je op het thuisicoontje drukt, of de app opnieuw opent, je weer in de algoritmische tijdlijn zit. 

Instagram

Instagram

Instagram

Gratis via Google Play

YouTube

YouTube kan een gevaarlijke app zijn. Het algoritme van de video-app kan de beste video’s rond een nieuwe hobby vinden, maar het kan je ook duistere ‘rabbit holes’ in sturen. De video’s worden dan steeds extremer om je te verleiden er op te klikken. 

Een manier om die verleiding te weerstaan is minder naar de Home-tab te gaan, maar vaker naar de Abonnementen-tab. Abonneer je op de makers die jij goed vindt en kijk eerst of zij wat nieuws hebben, voordat je weer eens verdrinkt in het algoritme. 

YouTube

YouTube

Google LLC

Gratis via Google Play

X

Op het voormalige Twitter heb je de keuze uit twee verschillende feeds: ‘Voor jou’ en ‘Volgend’. Met Voor jou krijg je via een algoritme de berichten te zien waarvan X denkt dat ze passen bij je interesses. Kies je voor Volgend, dan zie je alleen de berichten van mensen die je volgt. 

Het bekendste alternatief voor X is Bluesky. Deze app heeft standaard geen algoritme. Je kunt wel algoritmische feeds instellen, maar in de basis is Bluesky een plek waar je de berichtjes leest van de mensen die je volgt, op chronologische volgorde. 

X (Voorheen Twitter)

X (Voorheen Twitter)

X Corp.

Gratis via Google Play

TikTok

TikTok is mogelijk de lastigste app om je tegen te weren, omdat het algoritme zo goed werkt. Net als met YouTube kan het daarom helpen om mensen te volgen die je waardeert. Op het hoofdscherm kijk je dan niet naar de feed met ‘Voor jou’, maar ‘Volgend’. Daarvoor hoef je enkel maar een keer naar links te swipen. 

tiktok header
TikTok: Video's & Muziek

TikTok: Video's & Muziek

TikTok Pte. Ltd.

Gratis via Google Play

LinkedIn

Op het zakelijke LinkedIn kun je met een knop bovenin de feed aangeven of je de meest relevante berichten eerst wil zien, of gewoon de meest recente berichten eerst. Dat hoef je niet elke keer aan te geven, want in de instellingen kun je dit ook permanent veranderen.

Daarvoor tik je op je profielfoto en ga je naar de instellingen. Daar kies je voor ‘Accountvoorkeuren’ en onder het kopje ‘Algemene voorkeuren’ voor ‘ Gewenste feedweergave’. Kies daar voor ‘Recentste bijdragen’ voor een chronologische tijdlijn. Lees ook onze LinkedIn-gids voor meer tips.

LinkedIn: Vacatures zoeken

LinkedIn: Vacatures zoeken

LinkedIn

Gratis via Google Play

Meer YouTube-tips

Kijk je veel naar YouTube? Dan zetten we enkele instellingen op een rijtje die je kijkervaring een stuk beter maken.

Bron afbeelding: Poster My Wall
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer

